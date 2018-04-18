4 yöne barınak

Başkent Ankara'nın belki de en fazla sorun yaşadığı konuların başında başıboş gezen sokak hayvanları geliyor. Sürüler halinde başkent sokaklarında gezen ve sayıları binleri bulan köpeklerle ilgili ilçe belediyelerinin çalışmaları ise yetersiz kalıyor. Zaman zaman vatandaşlara saldıran sokak köpeklerine yönelik sorunlara Ankara Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanına barınak yaparak çözüm arayacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna kentin; kuzey, güney, batı ve doğu akslarına 4 ayrı hayvan barınağı yapılacağını açıkladı.

TAHSİSLER YAPILDI

Barınaklarda hayvanların bakım ve rehabilitasyonlarının da yapılabileceği alanlarda yer alacak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan proje ile ilgili yer tahsislerini aldıklarını ifade eden Başkan Mustafa Tuna çalışmaların en kısa sürede başlayacağını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Hayvanların bakımlarının da yapılacağı bu barınaklardan vatandaşlar pet shoplar yerine buralardan köpek sahiplenebilecek" diye konuştu.



BİLET SATIŞI OLMAYACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna Samsun, İstanbul, Konya ve Eskişehir yollarına yapılacak cep terminalleri ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Vatandaşın istediği, otobüsçülerin ise istemediği cep terminalinin iki tarafı da memnun edecek şekilde yapılacağını belirten Başkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, "Cep terminallerinde sadece yolcu indirme ve bindirme olacak. Buralarda bilet satışları ise yapılmayacak. Bilet satış ofisleri olmayacak. Vatandaş biletini aldıktan sonra binmek istediği yeri firmaya söyleyecek oradan binebilecek. Proje ile zamandan tasarruf sağlanacak" görüşünü belirtti.