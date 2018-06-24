Arif Morkaya yuvada kaldı

ANKARAGÜCÜ
'NÜN başarılı oyuncusu Arif Morkaya
'nın sözleşmesi bir yıl daha uzatıldı. Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "Spor Toto 1. Lig'de yaşanılan şampiyonluğun önemli unsurlarından Arif Morkaya sözleşmesini 1 yıl uzatarak kulübümüzde kaldı" ifadelerine yer verildi. Ankaragücü'nün Beştepe Tesisleri'nde, gerçekleşen imza töreninin ardından açıklamada bulunan Morkaya, "Burası benim yuvam. Süper Lig'de birlikte yeni bir maceraya başlıyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, taraftarlarımızla birlikte Süper Lig'de çok ses getireceğiz" dedi.