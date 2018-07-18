Tarihi statta yıkım başladı

BUGÜN NELER OLDU

talimatı ile mevcutyerine yapılmasına kararı verileniçinyıkım çalışmaları resmen başladı.yıl içinde bitirilmesi planlanançürük raporununaçıklanmasının ardından, stat yıkımıiçin yapılan ilk ihaleyi kazanan firmateminatı yatırmayınca ihale iptal olmuştu.Cuma günü yapılacak yeni ihale öncesi,bulunanait demirbaşlar tamamensökülmeye başlandı. Stat koltukları, skorbord,demir aksamlar ve çimler sökülürken,sökülen tüm demirbaşların çevre il statlarındakullanılmasına karar verildi.yılında inşaatı başlayan veyılında açılan, sayısız, hükümet ve bakan gördü. Sayısız başkent takımını konuk eden tarihi stat,kupalarında birçok ülke takımını ağırlarken,şampiyonlarındanvekonuk etti.gibi birçok efsane futbolcuyu da ağırlayan stat, amatör branşlarda da sayısız başarıya tanıklık etti. Güreşten tenise, bokstan jimnastiğe, tekvandodan atletizme kadar birçok spora ev sahipliği yapan tesisler, olimpik sporcuların yetişmesinde de büyük rol oynadı.mimarprojesi olan spor tesisleriyılında görücüye sunulmuştu.Stadyumun açılışı dolayısıyla düzenlenen turnuvaya İstanbul'dan Fenerbahçe vetakımları davet edilmişi, başkenti isetemsil etmişti. Başlama vuruşunu döneminyaptığı maçtamağlup etmişti. Turnuvanın galibi ise tüm maçlarını kazananolmuştu. Sarı lacivertli ekip,kupayı kaldıran ilk takım olarak tarihe geçti.