Tarihi statta yıkım başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
talimatı ile mevcut
yerine yapılmasına kararı verilen Yeni 19 Mayıs Stadı
için
yıkım çalışmaları resmen başladı. 4
yıl içinde bitirilmesi planlanan Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun
çürük raporunun
açıklanmasının ardından, stat yıkımı
için yapılan ilk ihaleyi kazanan firma
teminatı yatırmayınca ihale iptal olmuştu.
Cuma günü yapılacak yeni ihale öncesi, 19 Mayıs Stadı'nda
bulunan Ankara Spor İl Müdürlüğü'ne
ait demirbaşlar tamamen
sökülmeye başlandı. Stat koltukları, skorbord,
demir aksamlar ve çimler sökülürken,
sökülen tüm demirbaşların çevre il statlarında
kullanılmasına karar verildi. 1936 YILINDA AÇILDI 1934
yılında inşaatı başlayan ve 1936
yılında açılan 19 Mayıs Stadı
, sayısız Cumhurbaşkanı
, Başbakan
, hükümet ve bakan gördü. Sayısız başkent takımını konuk eden tarihi stat, Avrupa
kupalarında birçok ülke takımını ağırlarken, Süper Lig'in
şampiyonlarından Galatasaray
, Fenerbahçe
, Beşiktaş
, Trabzonspor
ve Bursaspor'u
konuk etti. Lefter
gibi birçok efsane futbolcuyu da ağırlayan stat, amatör branşlarda da sayısız başarıya tanıklık etti. Güreşten tenise, bokstan jimnastiğe, tekvandodan atletizme kadar birçok spora ev sahipliği yapan tesisler, olimpik sporcuların yetişmesinde de büyük rol oynadı. İtalyan
mimar Paolo Vietti Violi'nin
projesi olan spor tesisleri 1936
yılında görücüye sunulmuştu. İLK KUPA FENERBAHÇE'NİN OLMUŞTU
Stadyumun açılışı dolayısıyla düzenlenen turnuvaya İstanbul'dan Fenerbahçe ve Galatasaray
, İzmir'den Altınordu
takımları davet edilmişi, başkenti ise Ankaragücü
temsil etmişti. Başlama vuruşunu dönemin Başbakanı İsmet İnönü'nün
yaptığı maçta Ankaragücü
, Galatasaray'ı 2-1
mağlup etmişti. Turnuvanın galibi ise tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe
olmuştu. Sarı lacivertli ekip, Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda
kupayı kaldıran ilk takım olarak tarihe geçti.