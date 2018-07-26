Hakan Han Özcan’a asalet verildi

AK Parti'de, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'ne yönelik aday adaylığı nedeniyle görevlerinden istifa eden il başkanlarının yerine, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atama yapıldığı öğrenildi. Ataması gerçekleştirilen bazı il başkanları vekaleten bu görevi yürütüyorlardı.
YAMALI ISTIFA ETMIŞTI
24 Haziran'daki seçimlerde milletvekili aday adayı olan ve görevinden istifa eden Mustafa Nedim Yamalı'nın yerine göreve gelen Hakan Han Özcan
, asaleten atanarak AK Parti Ankara
İl Başkanı oldu.