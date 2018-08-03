Tulumtaş ‘in’ Damlataş ‘out’

1992 yılında Ankara
Çevre Yolu'nun yapımı sırasında şans eseri bulunan Tulumtaş mağaraları turizme kazandırılmak için harekete geçildi. Gölbaşı Belediye Meclisi'nde konuşan Belediye Başkanı Fatih Duruay, mağaraların turizme açılması için ilgili bakanlıkların ihale gerçekleştireceğini müjdeledi. Başkan Fatih Duruay, "Ankara Büyükşehir ve Kültür Bakanlığı
ile Tulumtaş mağarasının turizme açılması için elimizden geleni yapıyoruz. Alanya'daki Damlataş
mağarasına milyonlarca insan gidiyor. Burası oranın belki de 100 katı, atıl bir vaziyette durması olmaz" diye konuştu. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay yakın bir zaman içerisinde mağaraya giderek incelemelerde bulunmuştu.
549 METREYE ULAŞIYOR
Gölbaşı'nın Tulumtaş Mahallesi hudutları içinde, Karayatak mevkiinde bulunan mağaralar 1992 yılında, Ankara Çevre Yolu yapımı sırasına taş ocağı olarak kullanılan alanda, dinamitle yapılan patlatma sonucu ortaya çıktı. Uzunluğu 5 kilometre, genişliği 1.5 kilometre, yüksekliği ise 30-40 metre o olan büyük bir kireç taşı bloğunun içinde yer alan Tuluntaş Mağarası'nın yan kolları ile toplam uzunluğu 549 metreye ulaşıyor.
KORUMA ALTINDA
FOSIL mağara türünden olan Tulumtaş, oluşum yönünden bir hayli zengin olan mağarada; dikit, sarkıt ve sütunları yer alıyor. Taş ocağındaki dinamit patlamaları sırasında mağaranın bir kısmı ve bazı damla taş oluşumları tahrip olduğu ifade edilirken Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından mağara 1. derece doğal sit alanı ilan edilerek ve koruma altına alındı. Mağara şuan için kapalı durumda...