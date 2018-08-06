‘Balık adam’ Beytullah

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "balık adam"
diye hitap ettiği Beytullah Eroğlu'nun
hayatı, 2001
yılında antrenör Osman Çullu'nun
yönlendirmesi sonucunda
tanıştığı yüzmeyle değişti.
Televizyonda dahi izlemediği
yüzmede kısa sürede önemli
başarılar elde eden Beytullah
,
spor sayesinde hem hayata
tutundu hem de engellilere
umut oldu. Almanya'da 2011
yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 50
metre
kelebekte altın madalya
kazanan
milli yüzücü, bu başarısıyla
yetinmedi. Meksika'da
geçen yıl gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda
aynı kategoride
altın madalya elde
eden Beytullah
, dünya şampiyonu
unvanını da elde etti. İrlanda'nın
başkenti Dublin'de 13-19 Ağustos'ta
yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda
rekor
kırmayı hedefleyen Beytullah'ın
en büyük hayali ise olimpiyat
şampiyonluğuna ulaşmak.
MUTLU OLMUŞTUM
"Yüzmeyi televizyonda dahi izlememiştim." diyen Beytullah
, "Ailem 'nasıl olur, benim çocuğum yüzebilir mi boğulur mu ?' diye düşünürken havuzdaki engellileri gördüm. Onları çok sevdim. Dünyadaki tek engelli benim sanıyordum. Hayatta mutlu olmayı yüzmeyle öğrendim. Onun için hiçbir zaman bırakmadım. Azimle devam ettim." ifadelerini kullandı. Beytullah
, "Engeli en ağır kişiler dahi yüzebilir. Ben de ağır bir engelliyim. Yüzerken çok mutlu olmuştum. Gerçekten kendimi özgür hissettim" görüşünü dile getirdi.
REKOR İÇİN HAVUZA GİRECEK
Avrupa
şampiyonluğu başarısını tekrarlamak için çalışan 22 yaşındaki Beytullah, Dublin'deki organizasyona yılın bir numarası olarak gideceğine dikkati çekti. Beytullah, uzun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Gerçekten çok ciddi çalıştık. Bu kez de Avrupa şampiyonu olarak dönmeyi bekliyoruz. İnşallah sizlerin dualarıyla, destekleriyle, bizlerin çabalarıyla bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı söyletmek istiyoruz." diye konuştu. Paralimpik yüzücü, 50 metre kelebekte Avrupa rekoruna da çok uzak olmadığını vurgulayarak, "Avrupa Şampiyonası
'nda rekor bekliyoruz. Onun için mücadele vereceğim" ifadelerini kulllandı.