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‘Balık adam’ Beytullah

Doğuştan kolları olmayan dünya şampiyonu paralimpik yüzücü , “Hayatta mutlu olmayı yüzmeyle öğrendim” dedi

Giriş Tarihi: 6.8.2018
‘Balık adam’ Beytullah
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "balık adam" diye hitap ettiği Beytullah Eroğlu'nun hayatı, 2001 yılında antrenör Osman Çullu'nun yönlendirmesi sonucunda tanıştığı yüzmeyle değişti. Televizyonda dahi izlemediği yüzmede kısa sürede önemli başarılar elde eden Beytullah, spor sayesinde hem hayata tutundu hem de engellilere umut oldu. Almanya'da 2011 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte kazanan milli yüzücü, bu başarısıyla yetinmedi. Meksika'da geçen yıl gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda aynı kategoride altın madalya elde eden Beytullah, dünya şampiyonu unvanını da elde etti. İrlanda'nın başkenti Dublin'de 13-19 Ağustos'ta yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda rekor kırmayı hedefleyen Beytullah'ın en büyük hayali ise olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak.

MUTLU OLMUŞTUM
"Yüzmeyi televizyonda dahi izlememiştim." diyen Beytullah, "Ailem 'nasıl olur, benim çocuğum yüzebilir mi boğulur mu ?' diye düşünürken havuzdaki engellileri gördüm. Onları çok sevdim. Dünyadaki tek engelli benim sanıyordum. Hayatta mutlu olmayı yüzmeyle öğrendim. Onun için hiçbir zaman bırakmadım. Azimle devam ettim." ifadelerini kullandı. Beytullah, "Engeli en ağır kişiler dahi yüzebilir. Ben de ağır bir engelliyim. Yüzerken çok mutlu olmuştum. Gerçekten kendimi özgür hissettim" görüşünü dile getirdi.

REKOR İÇİN HAVUZA GİRECEK
şampiyonluğu başarısını tekrarlamak için çalışan 22 yaşındaki Beytullah, Dublin'deki organizasyona yılın bir numarası olarak gideceğine dikkati çekti. Beytullah, uzun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Gerçekten çok ciddi çalıştık. Bu kez de Avrupa şampiyonu olarak dönmeyi bekliyoruz. İnşallah sizlerin dualarıyla, destekleriyle, bizlerin çabalarıyla bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı söyletmek istiyoruz." diye konuştu. Paralimpik yüzücü, 50 metre kelebekte Avrupa rekoruna da çok uzak olmadığını vurgulayarak, "'nda rekor bekliyoruz. Onun için mücadele vereceğim" ifadelerini kulllandı.
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‘Balık adam’ Beytullah
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