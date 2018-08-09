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açıldı

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018
Ankaragücü Store açıldı
Ankaragücü'nün yeni sezon formalarının ve lisanslı ürünlerinin satışa sunulduğu Ankaragücü Store, Zafer Çarşısı'nda açıldı. Ankaragücü Store'un açıldığı ilk günde taraftarların ürünlere ilgisi yoğun oldu. Formadan eşofman takımına, taraftar atkısından tişörte kadar birçok ürün satıldı. Ancak taraftarların en fazla ilgi gösterdiği ürün klasik çubuklu forma oldu. Ankaragücü yöneticisi Ertan Şahin kısa süre içinde online mağazanın da hizmete gireceğini belirterek, "Bu sezon yeni ürünlerimiz ile büyük başarılar yakalayacağımıza inanıyorum. Tüm taraftarlarımızı ürünlerimizi alarak destek vermeye davet ediyorum" dedi. Taraftarlar Zafer Çarşısı'nda hizmet veren Ankaragücü Store mağazasından alışveriş yapabilecekler.
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Ankaragücü Store açıldı
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