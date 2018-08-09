Ankaragücü Store açıldı

Ankaragücü'nün
yeni sezon formalarının
ve lisanslı ürünlerinin
satışa sunulduğu Ankaragücü Store
, Zafer Çarşısı'nda
açıldı. Ankaragücü Store'un
açıldığı ilk
günde taraftarların
ürünlere ilgisi yoğun
oldu. Formadan eşofman
takımına, taraftar
atkısından tişörte
kadar birçok ürün
satıldı. Ancak taraftarların
en fazla ilgi gösterdiği
ürün klasik
çubuklu forma oldu. Ankaragücü
yöneticisi Ertan Şahin
kısa süre
içinde online mağazanın
da hizmete gireceğini
belirterek, "Bu
sezon yeni ürünlerimiz
ile büyük başarılar
yakalayacağımıza
inanıyorum. Tüm
taraftarlarımızı ürünlerimizi
alarak destek
vermeye davet ediyorum"
dedi. Taraftarlar Zafer Çarşısı'nda
hizmet
veren Ankaragücü Store
mağazasından
alışveriş yapabilecekler.