Halk baklava cevizli fıstıklı 50 tl 60 tl

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'na özel olarak başkent Ankaralıların beğenisine sunduğu fıstıklı ve cevizli baklavalarını, yoğun talep gelmesi üzerine seri üretime geçme kararı aldı. Başkentlilerin yoğun talepte bulunduğu Halk Ekmek Baklava, bugünden itibaren Halk Ekmek Fabrikası'na bağlı satış mağazalarının raflarında yerini alacak. Bayramların vazgeçilmez tatlısı baklava, Halk Ekmek Fabrikası güvencesiyle Kurban Bayramı'nda da başkentlilerin sofrasındaki yerini alacak. Fıstıklı baklavanın porsiyonu 5 TL, cevizli baklavanın porsiyonu ise 4 TL olacak. Talebe göre kiloyla da satılacak olan Halk Ekmek Baklava, tadıyla ve içeriğindeki malzemeleriyle de birinci sınıf kalitede satışa sunulacak. Halk Ekmek tarafından fıstıklı baklavanın kilosu 60 TL'den, cevizli baklavanın kilosu ise 50 TL'den satışa sunulacak.

Ankara? Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, seri üretime geçecekleri baklavaların; GİMAT Halk Ekmek Fabrika Satış Mağazası, Kocatepe Kültür Merkezi, Mithatpaşa, Atlantis, Dışkapı, Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve Gökkuşağı'nda bulunan Fabrika Satış Mağazası'ndan satın alınabileceğini söyledi. Kalitesi ve fiyatıyla ürettikleri baklavanın başkentlilerin tercihi olmayı sürdüreceğini belirten Sarıduman, "Yüzde yüz tereyağlı ve katkısız baklavalarımızı vatandaşlarımız ister porsiyon ister kiloyla alabilecek. Bundan sonra sadece bayramlarda değil, bayramdan sonra da her gün satışa sunulacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın da dediği gibi 'önceliğimiz vatandaş talepleri ve memnuniyeti' olduğu için seri üretime geçme kararı aldık" dedi. Her porsiyonda 40'ar gramlık iki adet baklavanın yer alacağını ifade eden Sarıduman, kiloyla almak isteyenler için bir kiloda, 25 adet baklava olacağını kaydetti.