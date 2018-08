Çamlıdere’ye davet var

BUGÜN NELER OLDU

tatil için şehir dışına çıkamayanların alternatiflerinden biri olan Çamlıdere; Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. İlçeye gösterilen ilginden dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, "Çamlıdere, huzur, doğa, macera ve tarih arayanların ilçesi. On adet müzesi ile ziyaretçilerini farklı yolculuklara çıkarıyor" dedi. Herkesi ilçeye davet eden Başkan Can, "Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, yaylaları, piknik alanları, müzeleri ile ön plana çıkan ilçemiz sadece Ankara'ya değil 81 ilden hatta yurtdışından gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Çamlıdere'ye gelip de memnun kalmayanı bugüne kadar hiç görmedim. Her ziyaretçi hatta Çamlıdere'nin bir turizm elçisi olarak ilçeden ayrılıyor. Aluçdağ Çamkoru Milli Parkı'nda yayla sularının mutlaka tatsınlar, piknik alanındaki macera parkında stres atsınlar. Yazın sıcağından kurtulup bayram tatilini temiz yayla havasında geçirmek isteyen herkesi ilçemize bekliyoruz. "ifadelerini kullandı.