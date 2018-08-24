Cebeci asri ona emanet

1979 yılında babasını kaybetti, annesi ise evlendi. 1980 yılında Erzurum'dan Ankara'ya gelen Ali Kotan, ağabeyi ve yengesinin yanına yerleşti. Cebeci Asri Mezarlığı'nın yanında bir gecekondu da oturan ağabeyi ve yengesinin kendisini Çocuk Esirgeme Kurumu'na vereceğini anlayan Kotan o günleri, "Benim 10 gün içinde Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim olmam gerekiyordu. Korktum. Çocuk Esirgeme Kurumu'na gitmek benim için çok korkunçtu, istemiyordum. Su döküp harçlık alan çocukları gördüm. O zaman parayı tanıyordum ama paranın kaç para, kaç lira olduğunu bilmiyordum. Hayatımda hiç böyle para kazanmadığım için o hırsla önüme gelen herkese su döküyordum ve herkes para veriyordu. Arada biri tokat atıyordu, ben onun mezarlık bekçisi olduğunu bilmiyordum. Daha sonradan öğrendim. Ağabeyim tesadüfen mezarlığın yanında oturuyordu. O arada mezarlığa su döküp para kazanan çocukları gördüm. Bir şişe su alıp bende su dökmeye başladım. Çocuk Esirgeme kâğıtlarımı Ağabeyim ve yengem iptal etti. 37 yıldır Cebeci Asri mezarlığındayım" diyerek anlattı.

GÜNDE 30 CENAZE GELİYOR

İmkânsızlıklar nedeniyle okuyamadığını dile getiren Kotan, "Ailem dağıldı, bende okuyamadım. Benim o zamanlar okula gidecek, kitap alacak param yoktu. Mezar bakımı, mermer yapımı o zaman bir sektör değildi. Sadece insanlar su isterdi. Su götürürdüm onlarda bana harçlık verirdi. Mezarlık yaklaşık olarak 60 yıllık. Mezarlıkta toplam 336 bin kişi var. Cebeci Asri Mezarlığı defin adası olduğu için günlük 30 tane cenaze geliyordu. 30 tane cenazede de çok ziyaretçi vardı ve günlük 150-200 TL kazanabiliyordum" diye konuştu.

"SEKTÖR HALİNE GETİRDİM"

7 yaşında su dökerek başlayıp daha sonra bunu sektör haline getirdiğini söyleyen Kotan, "Bu işi daha profesyonel, daha iyi öğrenerek yapmaya başladım. Bitki yetiştirilmesi ve peyzaj bu konularında araştırma yaptım. Mezar bakım ve mezar çiçeklendirme işini sektör haline getirdim. Mezar bakımlarımız mevsimine göre değişiyor. Kışın farklı, yazın farklı. Gece havalar çok sıcak olduğu için bitkileri sulamada verdiğim sular mercek görevi yapıyor" dedi

. "ÖĞRENCİLERE DESTEK OLUYOR

Öğrencileri desteklediğini söyleyen Kotan yanında öğrenci çalıştırdığını söyledi. Kotan "2 tane kızım var; biri 13 yaşında biri 7 yaşında. Onların eğitimi için gece gündüz çalışıyorum ve 37 yıllık çalışmam sonucunda da onlara iyi bir eğitim sağlıyorum. Çocuklarıma sağladığım eğitimin dışında Öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunuyorum. Çalıştırdığım öğrencilerin kimi ticaretle kimi öğretmen kimisi de mühendis oldu" diye konuştu.



KORKMAYA GEREK YOK

MEZARLIK bizim evimiz gibi diyen Kotan, " Mezarlıktan korkmaya gerek yok. Çünkü herkes sevdiklerini buraya getiriyor. Cebeci Asri Mezarlığı yaklaşık olarak 60 yıllık. Yatan toplam 336 bin kişi var. Biz burayı bir cennet bahçesi gibi, kendi evimizden daha iyi bakmaya çalışıyoruz. Bizlerin son evi olacak o yüzden mezarlıktan ürkmeye, mezarlıktan korkmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.