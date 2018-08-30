‘Ayakkabısını tamir ettiren yok’

Ustalar hem ekonomik nedenlerden dolayı çırak veya kalfa yetiştiremiyor hem de teknolojinin hızına yetişemiyor. Ulus Güvercin Sokak'ta 38 yıllık ayakkabı tamircisi Abdülkadir Tatar, (52) kaybolan mesleklere ayakkabı tamirciliğinin de eklendiğini belirtti. Tatar, "Ankara'da ayakkabı tamircisi olarak sayılı kişilerdenim. Benden sonra mesleği devam ettirecek kalfa yetişmiyor. İthal ve seri üretimlerle ayakkabı fiyatlarında aşırı ucuzlama oldu, tamir fiyatına ayakkabı satılıyor" dedi.

SAYILI İŞYERİ KALDI

Kaliteye pek önem verilmediğini söyleyen Tatar, "Ankara'da eskisi gibi ayakkabı tamirciliği, terzi, yorgancı, marangoz, demircilik, sobacılık, kalaycılık gibi birçok meslekte artık çırak yetişmiyor. Geçmiş yıllarda birçok ailenin geçim kaynağı olan bu meslekler yavaş yavaş yok oluyor. İlçemizde her meslekte sayılı işyerleri kaldı. Birkaç yıl sonra bunları da bulamayacağız" diye konuştu.

YENİ ELEMAN YETİŞMİYOR

1980 yılından beri Ulus Güvercin Sokak'ta mesleğini icra ettiğini söyleyen Tatar, "Eskiden sanatkârlar vardı, şimdi teknoloji var. Bizler de teknolojiye yenik düşenlerdeniz" şeklinde konuştu. Tatar, "Kunduracılık-ayakkabıcılık da yok olmamış ancak yok olmaya yüz tutmuş mesleklerimizden. Mevcut ayakkabı tamircisi ustaların yanında bir tane dahi çırak yok. Niye böyle oldu konusunda herkes farklı farklı görüş dile getiriyor. Ama asıl neden eleman faktörü. Çalışacak, meslek öğrenecek eleman yok. Meslektaşlarım kimsenin hevesi yok diyor" ifadelerini kullandı.

AYAKKABIYI GİYİP ATIYORLAR

"Günümüzde insanlar ayakkabılarını giyip atıyor" diyen Tatar, "Bu ayakkabıların tamire hiç mi ihtiyacı olmuyor? Kenarları açılınca, altı delinince, dikişleri atınca, fermuarları bozulunca ne yapıyor, atıp yenisini mi alıyor? Meslek her geçen gün yok olmaya doğru ilerliyorsa, insanlar ayakkabılarını tamir ettirmiyorsa bir sıkıntı var demektir. Bir ayakkabının altı yırtılmışsa yama, kenarları patlasa ilave ediyoruz. Eskiyi yeniye çevirmeye çalışıyoruz. Eskiden ayakkabı tamircisi daha çoktu. İhtiyaç daha çoktu. Şimdi giy-at oldu. Tamire gelen olmuyor. Ayakkabısı çok kaliteli olanlar geliyor. Şimdi bütün ayakkabılar genelde hazır taban" dedi.

YIRTILINCA ÇÖPE ATILIYOR

Ayakkabısını tamire getiren 41 yaşındaki Derya Emrebaş ise, "Bu işler için Ulus'u tercih ediyoruz. Eski ayakkabı tamircileri genelde burada. 1995'e kadar çok tamir yaptırılıyordu. Ancak 95'den sonrası hazır taban ayakkabı çıktı. Ayakkabıların kaliteleri de düştü. İnsanlar ayakkabıyı ucuza alınca yırtıldığında çöpe atıyor. Her ürüne bir tamir şansı vermek lazım" diye konuştu.