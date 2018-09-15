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Ayaş Yolu’nda açıldı

Giriş Tarihi: 15.9.2018
Ayaş Yolu’nda Ankagross açıldı
"ÇOK Al, Az Öde" sloganıyla yola çıkan ; Mamak, Eryaman, Çayyolu, Boğaziçi, Elvankent semtlerinden sonra altıncı mağazasını Altay Mahallesi Ayaş Yolu Bulvarı'na açtı. İdari Amiri Erkan Haberal, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 23. Dönem MHP Kırşehir Milletvekili Metin Çobanoğlu ve Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel AnkaGross'un açılışına katıldı. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, "AnkaGross, bölgemizin ticaretine katkıda bulunacak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek ve istihdam sağlayacak. AnkaGross Yönetim Kurulu Başkanı 'in şahsında ilçemize böyle bir yatırım yaptıkları için emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. Davetlilere mağazayı tanıtan AnkaGross Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, "Gross market; zamanı kısıtlı tüketiciye, işyeri mutfaklarına, restoran ve kafe işletmelerine uygun fiyatlarla daha fazla çeşit ve marka sunan toplu alışveriş yapma imkanı veren yerlerdir" ifadelerini kullandı.
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Ayaş Yolu’nda Ankagross açıldı
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