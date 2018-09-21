Ulus seneye biter

Tuna, başkentte tamamlanan ve yapımı devam eden projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ulus Meydan Projesi'nin uzun yıllardır devam eden bir çalışma olduğunu belirten Tuna, 2004- 2005 yıllarında bu konu üzerinde çalışmalar yapıldığını anımsattı. Bugüne kadar çeşitli sebeplerden dolayı bu projede başlama noktasına gelinemediğini aktaran Tuna, "Bugün Ulaştırma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi
olarak ortak bir protokolle bu projeyi başlatıyoruz. Trafik yerin altına giriyor, üstü yaya bölgesi oluyor. Melike Hatun Camisi
'nin önünden bir meydan oluşuyor, Çankırı Caddesi yerin altından devam ediyor ve Roma Hamamı'ndan sonra da açığa çıkıyor. Oralar da yine yürüme meydanı oluyor. Bentderesi Caddesi tarafından, Anafartalar Caddesi tarafından gelen yol da alttan geçiyor ve Meclis'in oradan çıkıyor. Ulus'ta ve Melike Hatun Camisi'nin önünde yayalaştırılmış bölge olarak birer meydan oluşuyor" dedi. AÇ-KAPA METODU
TUNA, trafiğin yerin altına alınması çalışmalarının "açkapa" metoduyla yapılmak zorunda olduğuna işaret ederek, "Çalışmaları önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz. İhalesini Karayolları Genel Müdürlüğümüz yapıyor, alt geçidin masraflarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karşılıyor. Biz de çevre düzeni ve diğer bazı çalışmalara katkı veriyoruz. Üç kurum birlikte, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın destek ve katkılarıyla Ankara
mıza böyle güzel bir projeyi kazandırmış oluyoruz" diye konuştu. Başkan Mustafa Tuna
, Melike Hatun Camisi'nden Hacı Bayram Camisi'ne kadar olan yayalaştırılmış bölgede tramvay hattı planladıklarını, onu da gerçekleştireceklerini vurguladı.