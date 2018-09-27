Gecekondunun parlayan yıldızları

Altındağ Hacı Bayram Ortaokulu
merkezi sınavlarda geçen sene 3 TEOG
Türkiye birincisi bu sene yapılan liselere yerleştirme sınavında yüzde 85 başarı yakalayarak ilçedeki öğrenci velilerinin dikkatlerini üzerine çekti. İşte Altındağ'da gecekondu semtlerindeki bir devlet okulunun özel okul
lara parmak ısırtan başarı hikâyesi. OTURACAK SIRA OLMAYAN OKUL KOLEJE DÖNDÜ
Hacı Bayram Ortaokulu'nda notalar ve projelerle gelen başarı öyküsünü anlatan Müdür Kilim başarının arkasında emek ve özverili çalışmalar olduğunu söyledi. Okul idaresi ve esnafın çabalarıyla eskiden oturulacak sıra bulunmayan okulu koleje çevirdiler. Hiperaktif ve şiddete meyilli öğrencilerin sanatsal faaliyetlerde yeteneklerini keşfettiklerini ifade eden Müdür Kilim, "Başarının oluşmasında müzik atölyesinde öğrencilerin piyano keman ve gitar dersi alarak eğitim hayatına çok pozitif bir etki yaptığını şahit olduk. Özellikle hareketli ve şiddete meyilli çocuklar sanatsal faaliyetlerde yeteneklerini ortaya çıkardılar. Okulumuza hayırseverlerin katkılarıyla 8 adet atölye yapıldı bunlar; konferans solunu, proje odası, çok amaçlı salon, rehberlik sınıfı, fen atölyesi, teknoloji atölyesi, müzik atölyesi yaklaşık 250 bin TL'ye yaptırıldı" diye konuştu. ÇOCUKLARA HAYAL KURMAYI ÖĞRETİN
Hacı Bayram Ortaokulu Ankara
'da beyaz bayrak alarak en temiz okul unvanına kavuştu. Altındağ'daki dar gelirli imkânı olmayan, 1 burslu öğrencisi olan okul şuan 50 öğrenciye, 5 Anadolu ya da Fen Lisesi'ne giden öğrenciden şuan yüzde 80 aşan bir başarıyı yakaladı. Üretim odaklı bir eğitim modeli ile başarılı olduğumuza inanıyorum diyen Kilim, "Öğretmenler ders dışı saatlerde 8. Sınıf öğrencilere teneffüslerde, öğle aralarında ya da hafta sonları gönüllü olarak ders verdiler, anlamadıkları konularda takviye yaparak çocuklarımızın açıklarını kapattılar. Öğrencilere hayal kurmayı ve bunu gerçekleştirmesini öğrettik. Devlet okulunda özel okul kalitesi nasıl yakalanır bunu gösterdik yeter ki size insanlar inansın ve güvensin gerisi Allahın izniyle geliyor" diye konuştu. ESNAF DESTEK OLDU OKUL YENİLENDİ
ESNAFIN okul için elini taşın altına koyduğunu ifade eden Kilim, okulu imece usulü yeniden inşa ettiklerini belirtti. Esnafı okula davet ettiklerini söyleyen Kilim, "Hacı Bayram Sofrası dediğimiz kahvaltılarla çevremizde ne kadar esnaf varsa okulumuzda misafir ettik. Esnafımıza bu okulun onların olduğunu ve devletin bütçesinin sınırlı olduğunu ve yardım almadığımızı yapacakları hayrın bir ömür boyu burada okuyan çocukların hayır ve dualarını alacaklarını anlattık samimi ve içten olunca yaptıkları yardımın nerede kullanıldığını görünce hiç çekinmeden her projemize destek verdiler" dedi.