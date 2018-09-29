Başkentte gerçek bir villa projesi

Terrace Mogan
Konakları'nda fiyatları 2 milyon 850 bin TL'den başlıyor. Projede teslimatların Eylül 2019'da yapılması planlanıyor. Öryap İnşaat tarafından Gölbaşı Karşıyaka Mahallesi'nde hayata geçirilen Konaklar, 12 bin metrekarelik arsa alanı üzerinde yükseliyor. Mogan Konakları büyüklükleri 450 ile 800 metrekare arasında değişen 6+2 ve 8+2 kat planlarında 17 villadan oluşmakta. Konakların ödeme seçenekleri villa tipine göre değişiklik gösteriyor. Proje hem doğanın içinde hem de Ankara'nın merkezi yerlerine 10 dakika mesafede. Bir Ankaralı için en cezbedici noktalardan biri bu olabilir mi?
-Biz Mogan Gölü
'yle uyandığınız bir günde, sizi 10 dakikada Çankaya gibi merkezi yerlere ulaştırıyoruz. Öyle ki doğanın ışıltısı her an hissedilsin diye geniş ve ferah teraslar tasarladık. Terrace Mogan, ışıltısını yeşil ile maviyi bir arada izleyebileceğiniz bir konumda. Projede, yatak odasının da özel bir detaya ev sahipliği yaptığını duyduk. Nedir bu detay?
-Yatak odası yaşam alanınızın en özel mekânlarından biridir. Bu özelliğin içinde hem göz alıcı Mogan Gölü manzarası hem de keyifli bir açık jakuzi ekledik.
Hedefimiz burada yaşayanları elimizden geldiğince şımartmak. Yalnızca mutfak ve salonlarınızla bile birçok projeye meydan okuyorsunuz, bu alanların iddiası nedir?
-Projenin en dikkat çekici detaylarından biri de 50 metrekarelik ferah ada mutfak ve villada yer alan kiler. Salonların tasarımında ise en önem verdiğimiz şey günün her saati güneş alabilmesi. Hem aydınlık hem de sıcak bir mekân olabilmesi için bir de yerden ısıtma sistemi tasarladık. İçinde kapsamlı bir spor merkezi bulunduran bu villa ardında başka hangi sürprizleri saklıyor?
-Yola çıkarken en büyük vaadimiz olan gerçek ve farklı bir villa olma yolundaki adımlarımızdan biri de her villaya özel olarak tasarlanan kapalı-ısıtmalı yüzme havuzu oldu.
Sabah uyanır uyanmaz havuz keyfi yapmak ya da size özel tasarlanan fitness salonunu kullanmak size kalmış. Başka projelerden duyuyorsunuz ortak sauna, Türk hamamı gibi sağlıklı olanaklara yalnızca keyfiniz ortak oluyor. Merak edilen konulardan biri de villa sahibi ailelerin profili nasıl olacak?
-Bizim için önemli olan villa sahibi olacak ailelerin, ekonomik düzeylerinden çok kültür düzeyleri. Kısacası bu proje her parası olanın sahip olacağı bir yaşamdan ziyade kültür seviyesi yüksek elit ailelerin yaşam alanı haline gelecek. Bu panoramik açıyı projenin başka hangi detaylarında göreceğiz?
-Proje konumu itibarıyla dört tarafı manzarayla çevrili durumda. İstedik ki buraya ayak bastığınız anda bu ambiyanstan hiç kopmayın. Asansörlerin dahi panoramik olması bu yüzden. Gün içinde villada olmadığımız halde, villa kendi içinde yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Yaşayan bir ev kavramını biraz daha açabilirmisiniz?
-Ev sahibi evde yokken kapı çaldığında, sistem ziyaretçinin fotoğrafını otomatik kaydedecek.
Çünkü burası sizin eviniz ve bu evde yer alan akıllı ev sistemi size üst düzey bir güvenlik hizmeti sunuyor. Ayrıca 7/24 güvenlik hizmetiyle siz yokken de yaşamaya devam eden evinizi her daim koruma altında tutuyoruz. Projede her villaya bir kış bahçesi bir de Terrace Mogan Garden adıyla yaz bahçesi armağan ettik. Böyle iddialı bir villa olmamızı sağlayan avantajlardan biri de güneş panelleri ile projenin kendi elektriğini kendi üretmesi oldu. Daha önce hiçbir projede rastladığımız bir özellikten bahsediyoruz; proje organik beslenme imkanını nasıl sağlıyor?
-Yalnızca konumumuz ve tasarımımızla değil sağlıklı beslenme olanaklarıyla da doğal yaşam iddiamızı sürdürüyoruz. Bu avantajımız civar köylerde yetiştirilen sağlıklı meyve, sebze, organik süt, yumurta, peynir vs. gibi besinlerin elde edilmesinden geliyor. Projemizin müştemilatında yer alacak olan iki aile, bu ürünlerin villa sahiplerine iletilmesinde yardımcı olacak. Böylesi bir projenin otoparkına kaç araba sığar?
-Şehirli bir insanın yaşadığı bu büyük sıkıntıya, büyük bir alan taşıyarak çözüm ürettik. Yani her villa içinde 4 araç kapasiteli bir otopark yer alıyor. Ayrıca diğer fazlalıklar için de çok amaçlı depo alanları tasarladık.