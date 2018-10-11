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Gücümüze güç katacağız

gücü taraftar derneklerinden Gecekondu, Ankaragücü’nün kuruluş tarihini sembolize eden, 19.10 tarihinde dayanışma gecesi düzenleyecek. Bu yıl birincisi düzenlenecek gece saat 19:10’da Ankara JW Marriot Otel’de yapılacak

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018
Gücümüze güç katacağız
Ankaragücü taraftar derneklerinden Gecekondu daha önce Ankara'da yapılmayan bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Dernek, Ankaragücü taraftarlarını, Ankaralı iş insanlarını ve gücü'ne emek vermiş kişileri bir gecede buluşturmayı planlıyor. "Dayanışma Gecesi" adı altında yapılacak organizasyonda, Ankaragücü'nün küme düştüğü 2012 yılına atıfta bulunarak, "Bir daha o kötü rüyayı görmek istemiyoruz. Daha güçlü bir Ankaragücü için dayanışmayı yükseltelim" mesajını öne çıkarmak amaçlanıyor.

DAYANIŞMAYI YÜKSELTECEĞİZ
Dernekten yapılan açıklamada, "7 yıllık kötü bir rüya gördük. Sıkıntılar çektik, zorluklarla mücadele ettik. 7 yıl sevdalımız Ankaragücümüzle birlikte bir kabusu yaşadık. Neyse ki o meşum rüyadan uyandık, kabus bitti. Şimdi tekrar, kendi evimizde ve yerimizdeyiz. Süper Lig'de hak ettiğimiz başarılar için ter döküyoruz. Bir daha bu tür rüyaları görmemek için bir arada olmanın, dayanışmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Bu inançla bir geleneği başlatmak istiyoruz. Bu gelenekle, her yıl, kulübümüzün kuruluş tarihini de sembolize edecek olan, 19 Ekim'de yani 19.10, saat 19:10'da bir araya gelmeyi hedefliyoruz. Bu gecede; hem kulübümüze hem de taraftar derneğimize destek olacağız. Daha başarılı bir Ankaragücü için dayanışmayı yükseltecek, gücümüze güç katacağız" ifadelerine yer verildi.

CANLI YAYINLANACAK
Bu yıl birincisi düzenlenecek gecede; Ankaragücü kulübünün şanlı tarihi bir kez daha hatırlanacak. 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği Gecekondu'nun hikayesi davetlilerle paylaşılacak. Ankaragücü'nün unutulmaz efsane 11'i hatırlanacak ve ödül töreni düzenlenecek. Ankaragücü'ne gönül vermiş, özellikle zor dönemde yanında yer almış, sorumluluktan kaçmamış kulüp yöneticileri, taraftarlar ve iş insanlarına 'Teşekkür' plaketleri verilecek. Ankaragücü'nün taraftar marşlarını üreten sanatçılar bestelerini seslendirecek. Organizasyon aynı zamanda kulübün internet ve sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.
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