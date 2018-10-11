Ankaragücü
taraftar derneklerinden Gecekondu daha önce Ankara
'da yapılmayan bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Dernek, Ankaragücü
taraftarlarını, Ankaralı
iş insanlarını ve Ankara
gücü'ne emek vermiş kişileri bir gecede buluşturmayı planlıyor. "Dayanışma Gecesi
" adı altında yapılacak organizasyonda, Ankaragücü'
nün küme düştüğü 2012 yılına atıfta bulunarak, "Bir daha o kötü rüyayı görmek istemiyoruz. Daha güçlü bir Ankaragücü
için dayanışmayı yükseltelim" mesajını öne çıkarmak amaçlanıyor. DAYANIŞMAYI YÜKSELTECEĞİZ
Dernekten yapılan açıklamada, "7
yıllık kötü bir rüya gördük. Sıkıntılar çektik, zorluklarla mücadele ettik. 7 yıl sevdalımız Ankaragücü
müzle birlikte bir kabusu yaşadık. Neyse ki o meşum rüyadan uyandık, kabus bitti. Şimdi tekrar, kendi evimizde ve yerimizdeyiz. Süper Lig
'de hak ettiğimiz başarılar için ter döküyoruz. Bir daha bu tür rüyaları görmemek için bir arada olmanın, dayanışmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Bu inançla bir geleneği başlatmak istiyoruz. Bu gelenekle, her yıl, kulübümüzün kuruluş tarihini de sembolize edecek olan, 19 Ekim
'de yani 19.10
, saat 19:10
'da bir araya gelmeyi hedefliyoruz. Bu gecede; hem kulübümüze hem de taraftar derneğimize destek olacağız. Daha başarılı bir Ankaragücü
için dayanışmayı yükseltecek, gücümüze güç katacağız" ifadelerine yer verildi. CANLI YAYINLANACAK
Bu yıl birincisi düzenlenecek gecede; Ankaragücü
kulübünün şanlı tarihi bir kez daha hatırlanacak. 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği Gecekondu
'nun hikayesi davetlilerle paylaşılacak. Ankaragücü
'nün unutulmaz efsane 11'i hatırlanacak ve ödül töreni düzenlenecek. Ankaragücü
'ne gönül vermiş, özellikle zor dönemde yanında yer almış, sorumluluktan kaçmamış kulüp yöneticileri, taraftarlar ve iş insanlarına 'Teşekkür' plaketleri verilecek. Ankaragücü
'nün taraftar marşlarını üreten sanatçılar bestelerini seslendirecek. Organizasyon aynı zamanda kulübün internet ve sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.