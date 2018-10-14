Ankara’nın 95 yıllık değişimi

Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Ankara, 13 Ekim 1923'te başkent olarak ilan edildi. Başkent olduktan sonra hızlı bir değişimle bambaşka bir kimlik kazanan şehrin, 1923 yılında kayıtlara geçen merkez nüfusu 21 bin 446'ydı. Başkent olduktan sonra hızla büyümeye ve göç almaya başlayan şehir, diğer şehirlere göre 2 kat daha hızlı büyüdü. Günümüzde Ankara'nın nüfusu 5,5 milyona yaklaştı. 1923 yılında Ankara'da 108 okul, 39 medrese, 7 eczane ve 2 hastane bulunuyordu. Şu anda kentteki okul sayısı 2 bin 700'e, eczane sayısı 2 bine, hastane sayısı ise 100'e ulaştı. 1923'te Ankara'da hiç otel yokken, başkent olduktan sonra Ankara'da 16 otel yapıldı. Kentteki otel sayısı günümüzde ise 200'e yaklaştı. Kentte bulunan 56 cami sayısı da bugün 2 bin 875 oldu. Ankara'da o dönem birer imalat- ı harbiye, elektrik, fişek, kibrit ve un fabrikası vardı, başkent olduktan sonra Ankara'ya yüzlerce fabrika açıldı. Kentteki ulaşım fayton ve eşeklerle yapılıyordu, aydınlatma ise gazyağı ile sağlanan lüks lambaydı. Başkent Ankara geçen 95 yılda modern, çağdaş bir kent oldu.

'ANKARA, SANAYİ BAŞKENTİ OLMA YOLUNDA'

Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara'nın Kurtuluş Savaşı'nda cepheye malzeme yetiştirmekte taşıdığı ruhla, bugün sanayi ve yüksek teknolojideki geldiği noktaya değerlendirerek, şunları söyledi: "Bu şehir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin burada açılmasıyla ve başkent ilan edilmesiyle Türkiye'nin merkezi, Türkiye'nin kalbi, idari olarak beyni haline gelmiş bir şehir. Çok önemli bir tarihi geçmişi var. Ankara sanayisi, Türkiye'de ciddi bir odak haline geldi. Zaten temelinde Kurtuluş Savaşı'nın mühimmatını, sanayisini hazırlayan bir şehirdi" dedi.

'Ankara, milli mücadeleyi finanse etmiştir

ANKARA'NIN milli mücadeleye kucak açan bir şehir olduğunu belirten eski Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici (68), Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldikten sonra hem Ankara'nın hem de Türkiye'nin kaderinin değiştiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Milli mücadele ve tarihi, 27 Aralık'tan itibaren Ankara merkezli olarak yazılmıştır. Ankara, milli mücadeleye karargâh olmuştur. Hatta karargâh olmakla kalmayıp din adamıyla, eşrafıyla, esnafıyla, parasıyla, puluyla millî mücadeleyi desteklemiştir. Yani diyebiliriz ki millî mücadeleyi Ankaralılar finanse etmiştir. 13 Ekim Ankara için çok önemli bir tarihtir. Ankara'nın başkent oluşu, dünya için Türkiye için çok önemli bir hadisedir. Yeniden doğan bir şehirdir Ankara. 30-40 bin nüfustan düşünün ki bugün 5,5 milyona yaklaşan bir nüfusa ulaşmıştır."

MECLİS BAŞKANI ALTINDAĞ'DA

DAHA önce pek çok kez Altındağ'ı ziyaret eden TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cuma namazını kılmak için bir kez daha Altındağ'a geldi. Hüseyin Gazi'de bulunan Nurlu Uluyol Camisi'ne gelen Meclis Başkanı Yıldırım'a, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki eşlik etti. Ankara Valisi Ercan Topaca, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca da ziyarette Meclis Başkanı ile birlikte yer aldı. Altındağlı vatandaşlardan sevgi seli Meclis Başkanı Yıldırım, Altındağ'da, ilçe halkının sevgi gösterileri ile karşılandı. Yıldırım, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Yıldırım, esnaf ziyaretleri yaptı, dükkanları gezerek piyasalar hakkında bilgi aldı. Yıldırım, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde açılan ateş sonucu şehit olan, belediye çalışanı Celalettin İbiş'in de ailesini ziyaret etti.