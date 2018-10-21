Engelleri aştılar dava fılıstın’ı oynadılar

İmkânsızı başarıp yokluklar içinde işlerini layıkıyla yaptılar. Prova adresleri kömürlük, kostüm ve dekor şefi kendileri oldu... Zihinsel engelli, dezavantajlı bireyler, sokak çocukları tiyatroda buluştu, sahnede harikalar yarattı. Zihinsel engellilerin de bu hayatta başarılı işler yapabileceklerini sanatla ilgilenebileceklerini tüm dünyaya gösterdiler. Yön Engelsiz Sanat Atölyesi'nin ve Ankara'nın parlayan yıldızları sahnede harikalar yarattı. Engelli ve daha önce suça sürüklenen çocukları kültürel faaliyetlerle topluma kazandırmayı amaçlayan Yön Sanat Atölyesi'nce hazırlanan oyunda, Mustafa Türker Nazım İriç ve Aytaç Işık rol aldı. Seda Demirtaş'ın yazdığı, Erdem Öksüz
'ün yönettiği oyunu, Eğitim Merkezi
Başkanı Mehmet Aykut Cihangir, Başkan Yardımcısı Ayşe Yıldırım ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi Caner Yıldız, hakim ve savcılar, merkezde eğitim alanlar ve merkez personeli izledi. Başkentte 'Hiç iyi insan yok mu' diye yola çıkan Erdem Öksüz, halk eğitim merkezlerinde ve sokaklarda dışlanan çocukları aldı yetiştirdi ve işe yaramaz diye ötekileştirilen zihinsel engelli çocuklar
ı tiyatrocu yaptı. Hayatında tiyatro sahnesine çıkmamış kırk yılda bir tiyatroya giden Öksüz, çocukların tiyatro ile rehabilite olacaklarına inanarak yola çıktığını anlattı. Öksüz evini arabasını ve arsasını sokak çocukları için satarak evinin kömürlüğünü çocuklar için çalışma alanı olarak dizayn etti. Grup üyeleri Filistin
'de zulme uğrayan Müslümanların anlatıldığı tiyatro oyununu başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve Filistin'de sahnelemek istiyor.
Türk Kızılay
'ın bünyesinde bir ilk olan Ankara Gençlik Merkezi
Hamamönü'nde hizmete açıldı GENÇ
Kızılay Ankara'nın parçası olan gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlerle değerlendirmesini sağlamak, akranları ile bir araya gelerek gençlik faaliyetlerini planlayacakları bir alan oluşturmak ve topluma aktif bir birey olarak katılmalarını sağlamak amacıyla Türk Kızılay'ına bağlı olarak kurulan Ankara Gençlik Merkezi kapılarını Hamamönü'de gençlere açtı. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Bugün gönüllülüğü, Kızılaycılığı insanların iliklerine kadar hissedebilecekleri bir akşam yaşıyoruz. Bu ulusal derneklerin, Kızılayların gücü buradan geliyor, toplumundan geliyor, gencinden geliyor, gönüllü olmasından geliyor. Karşılık beklemeksizin bir şeyler yapmak, topluma fayda sağlamak güdüsünden geliyor. Onun için yıkılmaz, onun için biriciktir, bir başka Kızılay ülkemizde olamaz. Onun için Kızılay Gençliği biriciktir. Bugün de Ankara Şubemizin önderliğinde Kızılay'da bir gençlik merkezi açıyoruz" dedi. Müzik dinletisinin de yapıldığı açılış akşamında Kızılay Başkanı Kınık da bağlama çaldı. İki kat olarak tasarlanan gençlik merkezinin giriş katı sesli salon ve kafeterya, üst katı ise sessiz salon ve kütüphane olarak hizmete sunuldu. Türk