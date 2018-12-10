Bu sirk insanları hayvansız eğlendiriyor

BUGÜN NELER OLDU

"Hayvansız eğlendiren sirk" sloganıyla yola çıkan Türkiye Sirki, başkentlilere eğlenceli anlar yaşattı. Yenimahalle'deki alışveriş merkezinde (AVM) çadır kuran, akrobatlar, sihirbazlar, palyaçolar, ip cambazları ve jonglörlerden oluşan 55 kişilik Türkiye Sirki, şubat sonuna kadar AVM'lerde gösteriler sunacak.Türkiye Sirki Yönetmeni Melike Cankurt, eşi Ulaş Cankurt ile 10 yıldır ülke genelinde gösteriler düzenlediklerini söyledi. Cankurt, şöyle devam etti: "Geçmişte düzenlenen hayvanlı sirklere en çok tepki gösteren kişilerden biri bendim çünkü bu tarz organizasyonların arka planını biliyor, hayvanların maruz kaldıkları işkenceyi görüyordum. Bu işle ilgilenen tüm organizatörler, sanatçılar arkadaşlarımdı. Hiçbir hayvanın bu tarz organizasyonlara zorlanmasını istemedik ve eşimle beraber bu işe giriştik. Savaşımızı da kazandığımızı düşünüyorum. Artık Türkiye'de hayvanlı sirkler kendilerine yer bulamıyor." Yenimahalle Belediyesinin katkılarıyla ilçedeki okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin sirki ücretsiz izleyebileceklerini kaydeden Cankurt, "Sirkler, çocuklarımızın sanatla buluşabileceği en güzel yerler. O yüzden bu gibi etkinliklere onları teşvik etmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.