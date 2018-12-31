Aracını park et devam et

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'ya yönelik projelerini Perşembe günü başkentlilerle paylaşacak olan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, SABAH'a konuştu. Projelerde inşaattan çok sosyal projelere öncelik verdiklerini belirten Mehmet Özhaseki, "Benim asıl vaatlerim insana dokunan sosyal projeler. Bunların hepsini Perşembe günü açıklayacağım" ifadelerini kullandı. Ankara'da metro istasyonlarının bulunduğu bölgelere otoparklar yapacaklarını ifade eden Özhaseki, "Metro istasyonlarına cep otoparklar yapılıp insanların 'Park et, devam et' modeline alıştırılması lazım. Metroya kadar gelip, arabasını oraya koyup tüm Batı'da olduğu gibi metroya binip devam etmesi lazım. Arabayla çabalamasın sabah akşam... Bu nedenle çok sayıda otoparklar yapacağız" dedi.İstasyon Caddesi ve Esenboğa Havalimanı yolu üzerindeki trafik sorununu da çözeceklerini dile getiren Mehmet Özhaseki, "İnşaat temelli bir şey kimse benden beklemesin. 200 tane altgeçit yapacağım, 300 tane yukarıdan geçen yol yapacağım gibi beklemesin. Bunlar yol yapılmayacağı manasına gelmiyor. Yani yolda yapılacak, altgeçit de yapılacak. Ama birinci önceliğimiz inşaat olmayacak. Mesela havalimanına ulaşmak isteyen bir insan Dışkapı'dan başladığında kesintisiz buraya gidebileceği 2 noktada altgeçit, üstgeçit yapılması gerekiyor. Etimesgut tarafında bir tıkanma var. Sincan'a giderken... İstasyon Caddesi üzerinde 8 tane kadar altgeçit, üstgeçit, 4 kilometre boyunca da yeni şeritler yapılarak o tıkanmış trafiği akıcı hale getireceğiz. Tabi ki inşaat temelli böyle projeler var. Ancak asıl benim vaadim insana dokunan sosyal projeler. Bunların hepsini Perşembe günü açıklayacağım" diye konuştu.Ankara Adliyesi'nin Sıhhiye'den taşınacağını dile getiren AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, bu alanda dev bir ulaşım koordinasyon merkezi oluşturulacağını söyledi. Özhaseki, bu alanın tüm Ankara'nın ulaşım merkezi olacağını ifade etti. Eryaman Stadı'nın yakın zaman içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacağını belirten Mehmet Özhaseki, 55 bin kişilik yeni bir stadın da Ankara 19 Mayıs Stadı'nın bulunduğu alana yapılacağını vurguladı.