Elmadağ’da kayak keyfi

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ANKARA'NIN kış turizm merkezi Elmadağ Kayak Merkezi sezonu açtı. Çok sayıda Ankaralı hafta sonunu değerlendirmek için Ankara'ya 20 kilometre uzaklıkta olan Elmadağ Kayak Merkezi'ne akın etti. Vatandaşlar havanın çok soğuk olmasına rağmen kayak yaparak ve kar topu oynayarak hafta sonunu eğlenceli bir şekilde değerlendirdi. Kayak yapan Tuna Balyürek, ''Çok güzel ama bir acemi olarak bilinçli kayamıyorum, deneyeceğim. Ortam çok güzel. Atmosfer gayet güzel. Herkes Ankara'nın kara bürünmesini bekliyordu. Sanırım ideal bir günü yakaladık" diye konuştu.Elmadağ Kayak Merkezi'ne ilk defa geldiğini kaydeden Emine Nur Toraman ise, kayak yapmanın çok zevkli olduğunu belirterek herkesin bu zevki tatmasını istediğini ifade etti.Bedirhan Toraman isimli minik de çok eğlendiğini dile getirerek, "Çok eğleniyoruz. Kayak yapıyorum, çok güzel. Daha sonra yine geleceğim. Hafta sonu arkadaşlarımı Elmadağ'a çağıracağım" dedi. Halil İbrahim Akçay isimli vatandaş da "Kayak yapmayı bilmiyoruz, öğrenmek için buradayız" diye konuştu.