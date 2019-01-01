Zehir saçan oyuncaklara karşı “keçe”

BUGÜN NELER OLDU

sosyal medya üzerinden sattığını söyleyen Eser, "Çok fazla kişiye ulaşamadım. Evde yapıyorum. Bir hayvan yapmak 1 günümü alıyor. Gövdesi, kafası, kolu hepsi ayrı ayrı iğneyle birleştirilmesi sonucu oluyor. İnsan istediği sürece her şeyi başarabilir. Evde oturup boş vakit geçirene kadar neler yapabilirim, üretime nasıl katılabilirim, vaktimi nasıl değerlendirebilirim diye araştırdıklarında o kadar çok seçenekleri var ki. Çocuğum en azından doğal oyuncaklarla oynasın diye bu alana yöneldim" dedi.Gazi Üniversitesi Seramik Öğretmenliği bölümünden mezunu olan Eser, uzun yıllar kreşlerde çalıştı. Bu işe nasıl başladığını ise şöyle anlattı: "Kızım oyuncakları çok seviyor. Amacımız oyuncak almamaktı. Oyuncaktan yola çıkarak başladım. Keçe ürünler üzerine iğneyle ham yün keçeye üç boyut vererek yapılan bir sanata giriş yaptım. Fotoğrafçılar daha çok bu işi benimsediler. Oyuncak olarak daha tam anlamıyla kabul görmediğini düşünüyorum. Setler halinde doğum fotoğrafçılarının kullanabileceği üç boyutlu oyuncaklar, şapkalar eline kullanacağı aksesuarlar gibi bu tarz şeyler yapıyorum. Amacım üretime katılmak. Ev hanımlarının bir şeyler başarabileceklerini göstermek"