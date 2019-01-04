BUGÜN NELER OLDU

CAHIT ATAY'IN tanınmış eserlerinden 'Ana Hanım Kız Hanım' oyunu Keçiören Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi'nde izleyicilerle buluştu. Anadolu'nun birçok yerinde yaşanan dramları ve kadın sorunlarını konu alan oyun, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. 'Hanım' ismini taşıyan başrol oyuncularından ana ve kız, diğer kadınların sorunlarını temsil edecek şekilde kurgulanan oyunda cinsiyetçi yaklaşımı ve kadının ötekileştirildiğini anlatırken, kimi zaman da izleyicileri güldüren sahnelerle keyifli anları sanatseverlerle buluşturdu. İki perdeden oluşan oyun, tiyatronun hareketli ve durgun sahnelerine göre kurgulanan müzikle izleyiciyi kimi zaman heyecanlandırdı, kimi zaman da güldürdü. Mekânsal açıdan iki ayrı ev olarak tasarlanan oyunda, 40'lı ve 60'lı yıllarda Anadolu köylüsünün ekonomik sıkıntılarını eşek ve öküz sembolüyle ortaya kondu.