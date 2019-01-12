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Polis karakolu sokak kedilerinin yuvası oldu

Mamak , kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak kedilerinin yuvası oldu. Polislerin bahçede beslediği kediler, karakolun içinde koltuk ve sandalyelerin üzerinde ısınıyor

Giriş Tarihi: 12.1.2019
Polis karakolu sokak kedilerinin yuvası oldu
AKDERE Polis Merkezi Amirliğinde görevli polisler, karakolun çevresinde dolaşan ve kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan kedilere sahip çıktı. Polisler, dondurucu soğuktan etkilenmemesi için kedileri karakola aldı. Polislerin bahçeye koyduğu mama kaplarından beslenen kediler, gün içinde içeriye girerek rahatça dolaşıp, koltuk ve sandalyelerde uyuyor. Vardiyalı olarak çalışan polisler, nöbetin yorgunluğunu kedileri severek, onlarla ilgilenerek gideriyor. Polis merkezine gelen vatandaşlar ise içeride gördükleri kedileri seviyor. Komiser Yardımcısı Halil İbrahim Nalbant, "Kış mevsiminde hava çok soğuk oluyor. Polis merkezimiz her zaman açık olduğu için içeri giriyorlar. Biz de bundan rahatsız olmuyoruz. Müracaat için gelen vatandaşlar kedileri kucaklarına alıp seviyorlar" dedi.
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Polis karakolu sokak kedilerinin yuvası oldu
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