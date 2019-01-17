Maskeli soyguncular kuyumcuyu öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da kuyumcu dükkânında hırsızlık girişiminde bulunan 2 zanlı, dükkân sahibini vurarak öldürdü. Pompalı tüfekle soyguna gelen hırsızlar dükkândan iğne bile çalamadan olay yerinden kaçtı. Polis, soygun girişiminin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.Önceki akşam Mamak Çağlayan Mahallesi, Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki kuyumcuya yüzleri maskeli kimliği belirsiz 2 kişi girdi. Birinin elinde pompalı tüfek bulunan 2 şüpheli, yanında çalışan tezgâhtar ile dükkânı kapatmak için altınları toplayan iş yeri sahibi Nurettin Güzel'den, para ve altın istedi. Soyguncular kendilere direnen iş yeri sahibi Nurettin Güzel'i pompalı tüfekle vurup kaçtı. Saçmaların isabet ettiği Nurettin Güzel kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Nurettin Güzel'in ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Güzel, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.Öte yandan dükkân sahibinin hayatını kaybettiği kuyumcu soygununa ilişkin adli delil niteliğindeki görüntülerin, deşifre edilmesinde sorumluluğu bulunanlarla ilgili İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma açıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, soyguna ilişkin adli delil niteliğindeki görüntülerin deşifre edilmesinde sorumluluğu bulunanlarla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.OLAY yerine gelen polisler, iş yerinde inceleme yaparken, soyguncuların Güzel'e ateş ettikten sonra bir şey alamadan kaçtıkları belirlendi. Soygun girişimi, iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntüde, soyguncuların içeriye girişi ve Nurettin Güzel'e tüfekle ateş etmeleri saniye saniye yer aldı. Ateş eden zanlının vurma anında yüzünü atkıyla kapatması kameraya yansıdı. Görüntülere el koyan polisler, eşkal ve kimliklerini belirlemeye çalıştığı şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.