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Vurulan kuyumcu uğurlandı

Giriş Tarihi: 18.1.2019
Vurulan kuyumcu son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da yüzleri maskeli 2 soyguncu tarafından pompalı tüfekle vurulan kuyumcu Nurettin Güzel son yolculuğuna uğurladı.Çağlayan Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki kuyumcu dükkânından evine gitmek üzere hazırlanan Nurettin Güzel, 2 soyguncu tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Güzel, önceki gün öğle namazını müteakip Karşıyaka mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi. Güzel'in eşi cenaze namazında ayakta durmakta güçlük çekerken, yakınları koluna girerek destek oldu.
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Vurulan kuyumcu son yolculuğuna uğurlandı
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