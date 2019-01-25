Maskeli cinayet çözüldü

Mamak Çağlayan Mahallesi, Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki kuyumcu dükkânında hırsızlık girişiminde bulunan 2 zanlı, dükkân sahibi Nurettin Güzel'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Pompalı tüfekle soyguna gelen hırsızlar dükkândan iğne bile çalamadan olay yerinden kaçtı. Ankara Cinayet Büro polisleri, soygun girişiminin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Cinayet zanlısı ile birlikte 9 kişi gözaltına alındı.

PATNOS'TA YAKALANDILAR

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen teknik ve detaylı çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen 2 şüpheliden, silahı kullanan S.B. ve yanında bulunan C.E.'nin çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi. Olaydan sonra şüphelilerin Ağrı ili Patnos ilçesine gittiklerinin tespit edilmesi üzerine 22 Ocak'ta Patnos'ta bulundukları evlere operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde; S.B., saklandığı kardeşinin evinden kaçmak üzereyken yakalandı. C.E'nin ise operasyondan önce kaçtığı tespit edildi. Yapılan operasyonlarda, 'Yağma ve Cinayet' olayının şüphelilerinin saklanmasına ve kaçmasına yardımcı oldukları tespit edilen E.B., M.B., K.B., E.E., A.E., H.E., C.E., T.I., Ağrı (Patnos), Mardin ve Batman illerinde yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Gözaltına alınan şüpheli S.B. ile şüphelilere yardımcı oldukları tespit edilen şahıslarla ilgili adli süreç ve olayın firari şüphelisi C.E.'nin yakalanması yönündeki çalışmalar devam ediyor.

HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Mamak Çağlayan Mahallesi, Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki kuyumcuya yüzleri maskeli kimliği belirsiz 2 kişi girdi. Birinin elinde pompalı tüfek bulunan 2 şüpheli, yanında çalışan tezgâhtar ile dükkânı kapatmak için altınları toplayan iş yeri sahibi Nurettin Güzel'den, para ve altın istedi. Soyguncular kendilere direnen iş yeri sahibi Nurettin Güzel'i pompalı tüfekle vurup kaçtı. Saçmaların isabet ettiği Nurettin Güzel kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Nurettin Güzel'in ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Güzel, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Soyguncular Güzel'e ateş ettikten sonra bir şey alamadan kaçmışlardı. Soygun girişimi, iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntüde, Güzel'e tüfekle ateş etmeleri saniye saniye yer aldı. Ateş eden zanlı vurma anında yüzünü atkıyla kapatması kameraya yansıdı.