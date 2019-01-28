Ve Ankara Eryaman’a kavuşuyor

Ankaragücü, bu akşam oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı ile yapımı tamamlanan 22 bin kişilik Eryaman Stadyumu'na 'Merhaba' diyecek. Sarı-lacivertliler, 84 gün sonra Ankara'da maç oynayacak. Ankaragücü, 4 Kasım 2018'deki Kayserispor maçının ardından, Osmanlı Stadı'nın zeminindeki sorun nedeniyle ilk yarıda kalan müsabakalarını Ankara dışında oynamıştı. Beşiktaş ve Göztepe maçlarını Kayseri'de, Medipol Başakşehir karşılaşmasını da Afyonkarahisar'da oynayan Başkent ekibi, bu maçlarda sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



KADROYA TAKVİYE PLANLANIYOR

ANKARA'DAKI stat problemi Eryaman Stadı ile çözülecek. Süper Lig'in geride kalan 18 haftasında 20 puan toplayan Ankaragücü, yeni stadıyla çıkışa geçmek istiyor. Bugün transfer yasağı kalkacak sarı-lacivertli kulüpte yönetim, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yaptığı görüşmeler kapsamında kadroya takviye planlıyor. Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise Ankara takımları için müthiş bir stat yapıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.