Büyükşehir’den iş kazası eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehır Belediyesi, iş kazalarının önüne geçmek amacıyla EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, Ankaray ve Metro İşletme Müdürlüklerinde çalışan raylı sistemler personeline iş güvenliği kapsamında teorik ve pratik eğitim verdi. Elektrik tesisatları ve elektrik panolarının montaj, demontaj ile bakım ve onarım işlerini yapan 500 teknik personel 40 saatlik periyotlarda eğitim aldı. Koru Depo Alanı, Metro İşletme Müdürlüğü ve Ankaray İşletme Müdürlüğü eğitim salonları olmak üzere 3 farklı noktada gerçekleştirilen eğitimlerde; tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde "Elektrik - Elektronik Bakım ve Onarım, Mekanik Bakım ve Onarım, Sinyalizasyon Bakım ve Onarım" konuları kapsamlı olarak anlatıldı. Eğitim sonunda başarılı olan personel sınava tabi tutularak, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından onaylı kurs belgeleri verildi.