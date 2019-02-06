Hayvan dostu işadamı

BUGÜN NELER OLDU

GAZI Üniversitesi İşletme bölümü mezunu Yaşar Kaplan, hayvanlara olan sevgisini şu sözlerle ifade ediyor: "Beslediğim hayvanların sayısı belki 300- 400'ü geçmiştir. 19-20 tane sokak hayvanı var. İyi bakabilecek ailelere sahiplendiriyorum. Yoksa biz burada kendimiz bakıyoruz. Sevip ilgileniyorsanız hiçbir hayvanın bakımı zor değil. Ben hayvanları çok seviyorum ve onlara ilgim çok fazla. Bunun yanında sokak hayvanlarına bakıyorum. Hafta sonları artan yemekleri sokak hayvanlarına veriyorum. Mamalar indirime girdiğinde aynı şekilde alıp sokak hayvanlarına dağıtıyorum. Arabamda hep mama ve su vardır. Köpek almak mesele değil. Köpeğe bakabilmek çok önemli." Son zamanlarda hayvanlara yapılan işkencenin arttığını söyleyen Kaplan, "Sokak hayvanlarına yapılan işkencelere çok üzülüyorum. Bir yasamız yok. Eğer yasa çıkarsa çok seviniriz. Böylece işkencenin de önüne geçilmiş olur. Sokak hayvanlarına duyarlı olunmasını ve bakılmasını istiyorum. İnsanlara iyi davranılıyorsa hayvanlara da davranılsın" ifadelerini kullandı.