Antika radyolarla 35 yıl

Generaloğlu, sanat okulundan mezun olduktan sonra çeşitli elektronik markalarının bayiliğini yaptığını, daha sonra da antika radyo tamiriyle uğraşmaya başladığını söyledi. Eskiyi sevdiğini ve herkesin yaptığı işlerden daha farklı bir işle uğraşma isteğiyle 1984'ten bu yana antika radyoları tamir ettiğini belirten Generaloğlu, "Çok iyi bir koleksiyonum var. Dükkanımdakilerin dışında yaklaşık 300 radyo ve gramofon, geçen sene Malatya'daki bir müzeye gitti. Şu an buradaki radyolar ise gönderdiklerimden sonra bana gelenler" diye konuştu.

ASIRLIK RADYOLAR VAR

Tecrübesinin artmasıyla daha özel koleksiyonlara yöneldiğini ifade eden Generaloğlu, uzak mesafe ya da doğa şartlarının antika radyo tutkusunun önüne geçemeyeceğini vurguladı. Generaloğlu, "Eğer benim sevdiğim bir radyo ise sağlığım el verdiği sürece gider alırım. Mesela içeride bazı radyolar var. Bir gece telefon geldi ertesi sabah Hatay'daydım ama çok özel bir şeydi ve bir daha bulamazdım" dedi. Generaloğlu, antika radyoların elektronik tamirinin yanı sıra ahşap kaplamalarını da onardığını söyledi. Radyoları biriktirdiği dükkanın arka kısmındaki odada tamir işlerini yürüttüğünü dile getiren Generaloğlu, gösterdiği özeni "Başka tamircinin almadığı bir radyoyu ben alıyorum ve hem içini hem de dışını tamir ediyorum. Başka insanlar birinden birini yapabilse bile masraf olacak diye uğraşmıyor" diye konuştu.