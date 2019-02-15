Tanzim çadırı’nda 225 ton sebze satıldı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patates, soğan ve domates başta olmak üzere gıda fiyatlarında yaşanan aşırı artışın önüne geçmek üzere tanzim satış noktalarının kurulması talimatını vermiş, bunun üzerine başta büyükşehirlerde olmak üzere, üreticiden tüketiciye doğrudan gıda ürünü temini için oluşturulan tanzim satışı noktaları kurulmuştu.Belediye görevlileri tarafından kurulan tanzim satış noktasında hafta içi saat 08.00 ile 20.00 arası her gün sebze satışı yapılıyor. Pazartesi halkın hizmetine sunulan çadırlara yenileri eklenmeye başladı. 15 farklı noktada kurulan çadırların yanına dün Kızılay Meydanı'na ve Sincan Lale Meydanı'na yenileri kuruldu. Vatandaşların yoğun talebiyle karşılaştıklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Yetkileri 15 tanzim çadırı daha kuracaklarını söyledi. 'Halk sebze, üreticiden tüketiciye', 'Enflasyonla topyekûn mücadele' pankartları asılan çadırda patates, soğan, kabak, domates, salatalık, biber ve patlıcan, marketlerdekinden daha uygun fiyata tüketiciye satılıyor. Domates 3, patlıcan 4-5, biber 6, salatalık 4, soğan ve patates 2, ıspanak kilosu 4 liradan satışa çıkarılan tanzim satış noktalarında Tarım Kredi Kooperatifleri'nden gelen ve kar amacı gütmeden halka ulaştırılan ürünler memnuniyet yarattı. 3 günde satılan sebze bilançosu toplam 225 ton. 1. gün satışı, 65, 2. gün 85, 3. gün ise 75 ton. Vatandaşlar gördükleri hizmetten bir hayli memnun.Market ve pazar yerine devletimiz kazansın diyen Sezai Dal, "Pazar, market, toptancıda fiyatlar çok yüksek. Soğan ve patates alacağım. Market kendilerine çalıştığı için almıyorum. 1 kg alacağım onlar kazanana kadar devletimiz kazansın. Zamanında mazotu da, yağı da biliyorum. Yağ kuyruğu vardı. O kuyruk zulüm kuyruğuydu"Sebahattin Akgül, "Zabıtalara denetim verilsin istiyorum. Bir markette 3, diğer markette 4 TL. Çadıra ilk defa geliyorum. Patates, soğan, biber alacağım. Diğer yerlere göre fiyatlar çok çok iyi"diye konuştu.Recep Devrez, "Markete de pazara da gidiyorum. Meyve ve sebze de fiyatlar çok uçuk. 400 TL'lik alışveriş yaptım. Eve 4 poşetle geldim. İlk defa geliyorum. Televizyondan da izledim kendim de baktım. Fiyatlar çok uygun. Sırada beklemek bizim için bir gurur. Gidip de bazı fırsatçılar 3-5 kuruş kar edecekler diye alışveriş yapmıyorum. Yapmayacağım. Sömürüyorlar resmen. Kuyrukta beklememiz bize ödül geliyor. İnsanlar 14-20 TL patlıcan biber alırken burada 2-3 TL ye alıyorsunuz. Allah razı olsun başkanımızdan. Vatandaşını ne kadar düşündüğünü ne kadar sevdiğini gösterdi. Ne söylesek hakkını ödeyemeyiz. Devlete yardım etsin rabbim. Bu insanlar böyle ilgi hizmet görmediler. Başkanımızı gece gündüz taşısak azdır" şeklinde açıklamalarda bulundu.Yalçın Kaya, "Salatalık 8.90, domates aynı, ıspanak 7 TL. Buradan ne alırsan 2 lira. 2 gündür üst üste geliyorum. Burada fiyatlar mükemmel. Bunun devam etmesini istiyorum. Temizlik ve bakliyatta vereceklermiş. Kuyrukta beklemekten şikâyetçi değilim ilk günlerde bu kadar kalabalık olması gayet normal diye düşünüyorum"diye konuştu.Naim Bahadır, "Hemen hemen 5-6 mağazadan alışveriş yapıyorum. 6-7 liradan aşağı domates yok. Patlıcan biber aynı. Burası açıldı, şükür halkımız gelip alıyor. Emekliyim. Dar gelirli olduğum için buraya geliyorum ama çok memnunum"