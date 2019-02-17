Gereksız estetık yaptırmayın

Günümüzde çoğu insan selfie ve profil fotoğrafı üzerinden var, birey olarak yok. İnsanlar zamanlarını sosyal medyada harcayıp sosyal medya üzerinden var olmaya çalışıyor. Estetik yaptırmanın mantar gibi türediğini küçük yaştaki kızların bile moda diye estetik yaptırmak istediğini söyleyen Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yrd. Doç. Dr. Başar Kaya, "Botoks'u pazarlamak için yeni bir şey gibi sunmak isteyen bazı cerrahlar sosyal medya üzerinden selfie botoksu trendi uydurdular. Bununla ilgili haberler yayınlandı. İnsanlar yeni bir şey sanıyor fakat uygulama aynı pazarlama amacıyla ismi değişik" dedi.

SELFİE BOTOKSU UYDURMA İSİM

Selfie botoksunun tamamen ticari bir isim olduğunu belirten Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yrd. Doç. Dr. Başar Kaya, "Botoks botosktur, siz önüne popüler bir isim de koysanız değişmez. Botoks uygulamaları dünyanın her yerinde aynıdır, kırışıklıkları azaltmak ya da engellemek amacıyla yapılan uygulamadır. Botoksun selfie ile eşleştirilmesi olayı da şu şekilde: Selfie popüler konu, botoks da ayrı bir popüler konu bu ikisi bir araya getirildiğinde trend topik bir konu oluşuyor. Botoks yeni bir uygulama değil ki, olay sadece ticari ve pazarlama kaygısı güden bir olay" diye konuştu.

GERÇEKLİK ALGISI BOZULDU

İnsanlar zamanlarını sosyal medyada harcayıp sosyal medya üzerinden var olmaya çalışıyor. Buna bağlı olarak herkesin kendini beğendirme içgüdüsü halinde hareket ettiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Kaya, "Herkes defektlerini, problemli yerlerini gizlemeye çalışıyor. Photoshop programları sayesinde herkes kusursuz herkes mükemmel bir profile sahip oluyor. Bazı hastalarım şikâyetçi oldukları konuları söylerken fotoğraflarını gönderiyorlar fotoğrafa bir bakıyorum mükemmel hiç kusur yok 'sizin kusurunuz yok' dediğimde hocam onlar shoplu fotoğraflar diyorlar ve orijinal hallerini gönderiyorlar shoplu halleriyle alakası yok. Gerçeklik algısı bozulmuş durumda. Bu gerçeklik algısının bozulması sonucu ünlü tipleri gören insanlar onlarda ekstra uygulamalar olduğunu düşünüyorlar. Aslında o dünya ünlülerini de yanlarına getirip koysalar onların da makyaj hileleri ile kusursuz göründüklerini anlarlar. Sırf moda diye estetik yaptırmak da doğru değil" şeklinde konuştu. Modanın modası geçer doğalın modası geçmez diyen Yrd. Doç. Dr. Başar Kaya ebevenleri uyardı: "Doğal sınırlar içinde kalarak modayı takip etmek lazım. Estetik uygulamaları keyfi olarak 18 yaşından önce yapılmamalı. Selfie akımına kurban gitti ve yaptırdı yaptıran ve yaptırmayan kişiler arasında uzun vadede farklar oluşur. İlerleyen dönemlerde estetikli cilt ile estetiksiz cilt arasındaki farklar gözle görülür."

KÜÇÜK KIZLARIN HAYALİ ESTETİK OLMAK

Modadan etkilenme gıpta etmenin yaşı küçük yaşlara kadar gerilediğin, belirten Kaya, "13 yaşındaki bir kızın hayali 18'ini bitirip burun ameliyatı olmak. 13 yaşındaki bir kızın bununla ilgilenmiyor olması, çocukluğunu yaşıyor olması lazım. Genç kızlara yapılan botokslar boşuna zaman ve para kaybı. Küçük yaşlardaki kızlar gördüğü seksi kadınlara özeniyor. Acaba gerçek mi gerçekten o kadın öyle mi? Bunu bilmeden imreniyorlar ve öyle olmak istiyorlar. Öyle olmak isteyip öyle olamadıklarında da hayal kırıklığı yaşıyorlar" diye konuştu.