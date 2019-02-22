ANFA Güvenlik Eğitim Kurumu

BUGÜN NELER OLDU

BAŞKENTLILERIN huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için kurulduğu 2005'ten beri park, bahçe ve yeşil alanlar başta olmak üzere şehrin muhtelif yerlerinde asayişi sağlayan ANFA Güvenlik Müdürlüğü, verdiği hizmet içi eğitimlerin yanı sıra yeni personel de yetiştiriyor. Bugüne kadar 14 bin kursiyere özel güvenlik eğitimi veren ANFA Güvenlik Eğitim Okulu, güvenlik personeli olmak isteyen kursiyerleri, alanında uzman donanımlı eğitmenlerle, teknoloji ile iç içe hazırlanmış akıllı sınıflarda mesleğe hazırlıyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Güvenlik Müdürlüğü'ne bağlı çok boyutlu eğitim veren ANFA Güvenlik Okulu, teorik eğitim yanında sahada uygulamalı eğitim de veriyor. Bu eğitimleri alan kursiyerler, eğitimin ardından sınava tabii tutuluyor ve yeterli başarıyı gösteren kursiyerlere kurum tarafından sertifikaları veriliyor. ANFA Güvenlik Genel Müdürü Metin Kıratlı, "Yeni güvenlik personeline ihtiyaç duyulduğu takdirde önceliği kendi kursiyerlerimize veriyoruz. Personel seçimi yaparken de derslere düzenli katılmış olmasını ve sınavda gösterdiği başarıyı dikkate alıyoruz" dedi. Nitelikli özel güvenlik görevlisi yetiştiren ANFA'dan, silahlı veya silahsız sertifika almak isteyenlerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Silahsız sertifika için başvuracak adayların 18 yaşını doldurmuş ve en az ortaokul mezunu olması gerekiyor. Silahlı sertifika almak isteyen adaylarda ise 21 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olma şartı aranıyor.