Yenimahalle’ye 29 dev temalı park

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur İttifakı AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki'den, Yenimahalle'ye 29 adet dev temalı park… Engelli ve yaşlı dostu, kondisyon alanları, yürüyüş, bisiklet yolları, tematik bahçeleri, oyun alanları, dinlenme alanlarının olacağı, Sanat Parkı, Bisiklet Parkı, Kaykay Parkı gibi temalı 29 dev parkı Yenimahalle'ye kazandıracaklarını söyleyen Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, "Biz 3 dönüm 5 dönüm alanlara park yapmadık, Altındağ'da. Parklar daha büyük, pırıl pırıl ve kullanışlı olmalı. Yenimahalle'de parklarımızın en azı 20 dönüm olmak üzere engelli, yaşlı vatandaşlarımızın rahatlıkla yararlanabileceği, çocukların ve kadınların ihtiyacına göre dizayn edilmiş, yeşili bol parklar kazandıracağız. Yenimahalle'nin yaşam kalitesinin artması, yenilenmesi ve yeşillenmesi için kişi başına 5,2 metrekare olan yeşil alan miktarını 15 metrekarenin üstüne çıkaracağız" diye konuştu."Yenimahalle'nin en büyük eksikliklerinden biri de büyük parkların olmaması ve kalabalık nüfusun yeşilden yoksun 3-5 dönüm park adı verilen alanlarda sıkışmış olmasıdır" diyen Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, Yenimahallelilere projelendirilmiş, yerleri belirlenmiş 29 temalı park sözü vererek şu ifadeleri kullandı: "Çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimi için gereksinim duyulan temel ilgi alanı fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal alanlardır. Oyun Alanları Çocukların bu yöndeki gelişimine katkıda bulunur. Hayata geçireceğimiz 'Temalı Parklarla' Yenimahalle'deki tüm çocuklarımızın yeteneklerini ve kapasitelerini ortaya çıkarması için fırsat oluşturacağız. Parklar hareketli ve stresli kent yaşamından kaçıp sığınılacak sakin ortamlardır. Yenimahalle'de vatandaşlarımızın ruhsal ve zihinsel olarak rahatlamaları, kendilerine rahatça vakit ayırabilmeleri için parkların içerisinde dinlenme alanları olacak. Parklar, toplumsal ilişkilerin gelişmesine imkân sağlayan, dayanışmayı arttıran, sosyal ilişkilerin kurulabileceği yerlerdir. Tüm parklara yapılması planladığımız yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve kondisyon alanları ile vatandaşlarımızın parklar aracılığı ile daha sağlıklı ve zinde olmalarına ve sosyal açıdan gelişmelerine destek sağlayacağız. Hareketsiz kent yaşamına çözüm olarak yapacağımız bu parklar açık havada vatandaşlarımıza spor yapma imkanı sunacak.HER bir parka farklı bir tema ile vatandaşlarımıza yeni tecrübeler kazandıracak tematik bahçeler kuracağız. Her yaptığımız işi, estetik dokunuşlarla ve yenilikçi fikirlerle birleştirmeye çalışıyoruz. Sanata ve sanatçıya değer veriyor, 'Sanat medeniyetin inşasıdır' fikrine gönülden inanarak kalıcı eserler bırakmaya gayret ediyoruz. Yenimahalle için 20 bin metrekare büyüklüğünde bir Sanat Parkı tasarladık. Uluslararası ve ulusal sanat sempozyumlarının düzenleneceği, dünyadan ve Türkiye'den seçkin sanatçıların davet edilmesi ile belirlenecek bir temadan üretilecek, eserlerin sergileneceği, konser ve açık hava sergilerinin düzenleneceği sanat parkında; Açık Hava Konser Alanı, Açık Hava Sergi Alanı, Dinlenme/ Oturma/ Yürüyüş Alanları, Sergi Salonu bulunacak.YAPACAĞIMIZ bisiklet yolları ile bisiklet kullanımını artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca paylaşımlı Bisiklet Sistemi'ni Yenimahalle'de uygulayacağız. Yenimahalle'ye 30 bin metrekare büyüklüğünde tüm vatandaşlarımızın kolayca faydalanabildiği bir bisiklet parkı kazandıracağız. Bisiklet parkı sayesinde tüm vatandaşlarımız spor yaparken aynı zamanda keyifli vakit geçirebilecekler. Planladığımız bu parkın içerisinde; çocuk ve yetişkin bisiklet parkuru, bisiklet parkları, çocuk oyun alanı, dinlenme ve oturma alanları, kafe ve paylaşımlı bisiklet kiralama noktaları olacak."