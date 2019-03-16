Kıbrıs kanyonu turizme açılacak

Mamak'ta 'saklı kalmış cennet' olarak bilinen Kıbrıs Kanyonu için hazırladıkları proje ile ilçeyi yeni bir turizm merkezi haline getireceklerini belirten AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, "Ankara dışından, hatta ülke dışından turistler bu doğal güzelliği fotoğraflamak ve yaşamak için kanyonumuza gelecekler" ifadelerini kullandı. Kanyonu doğal dokuya zarar vermeden düzenleyeceklerini anlatan Köse,"650 bin nüfusuyla Ankara'nın dördüncü büyük ilçesi olan Mamak'ın turizmde de gözde olması için projeler hazırladık. Hayata geçireceğimiz turizm odaklı projelerle ilçemizi, insanların gezip görmek, eğlenmek ve dinlenmek için tercih edecekleri cazibe merkezi haline getireceğiz. Ankara'da ilk olacak iki büyük projeden biri Ekoköy, diğeri ise Kıbrıs Kanyonu" dedi.

BİNLERCE YILDA OLUŞTU

"Kıbrıs Kanyonu Mamak'ta, binlerce yılda oluşmuş bir doğa harikası" diyen Murat Köse, "Bu Kanyonu gün yüzüne çıkaracağız sadece doğa sporlarının değil sosyal ve kültürel etkinliklerin de yapıldığı bir turistik merkeze dönüştüreceğiz. Şehrin yanı başında yerli ve yabancı turistler sosyal, kültürel faaliyetlerini ve doğa sporlarını yapabilecek. Doğal güzelliği ile ön plana çıkacak olan Kıbrıs Kanyonu projesi ile Mamak turizm destinasyonunda önemli bir durak haline gelecek. Kıbrıs Kanyonu projemiz yine Ankara'da bir ilk olarak bölge turizmine canlılık getirecek. Ankara dışından, hatta ülke dışından turistler bu doğal güzelliği fotoğraflamak ve yaşamak için kanyonumuza gelecekler" diye konuştu.



EKOKÖY PROJESİ YAPILACAK

Mamak'a bir de Ekoköy projesi düşündüklerini ifade eden Köse, "Ekoköy projemizde de gölet, meyve-sebze bahçeleri, tarihi köy evleri, yürüyüş ve koşu yolları, kamp alanları, belediyemizin ihtiyacı olan bitki üretim merkezi, lavanta bahçeleri ve ekoloji okulu bulunacak. Burada ayrıca vatandaşlarımızın kullanımına açık, günü birlik sosyal donatı alanlarından oluşan rekreasyon alanı yapacağız. Özellikle çocuklarımızın Ankara içerisinde nefes alacakları yaşayan köyümüz, ekoturizme de yeni bir yorum getirecek. Vatandaşlarımız bir taraftan organik beslenirken bir taraftan da tarihi köy evleri ve lavanta bahçeleri arasında yürüyüş yapacak. Belediyemizin mevsimlik çiçeklerini de Ekoköy içerisine yapacağımız bitki üretim merkezlerinden temin edeceğiz" görüşünü belirtti.