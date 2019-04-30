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İlk açıldı

Giriş Tarihi: 30.4.2019
İlk Lego Store açıldı
Lego Store, Ankara'daki ilk mağazasını ANKAmall'da açtı. Hayal gücü, yaratıcılık, eğlence, öğrenme ve paylaşma dendiğinde akla gelen ilk marka LEGO, büyük bir katılımla gerçekleştirdiği açılışla Ankaralı LEGO hayranlarına merhaba dedi. Geniş ürün yelpazesiyle ANKAmall'da hizmet verecek mağaza, her yaştan LEGO tutkununu farklı ürünleri yanında sevilen koleksiyonları ile de buluşturacak. LEGO Store İstanbul Kanyon, Hilltown AVM ve İzmir Ege Perla'dan sonra Türkiye'deki dördüncü, Ankara'daki ilk mağazasında çocukları ve yetişkinleri eğlence dolu bir dünya ile karşılıyor.
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İlk Lego Store açıldı
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