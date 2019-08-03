En büyük Tema Park ‘Wonderland’

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Asyave Avrupa'nın en büyük tema parkı 'Wonderland Eurasia' Dünya standartlarında, eğlence konsepti, bilim, kültür ve tarihin bir arada olduğu başkentin dünyaya açılan yeni yüzü olarak hizmet vermeye başladı. Asya ve Avrupa'nın sentezi olarak kurgulanan, tematik alanlarıyla Taş Devri'nden günümüze pek çok farklı konsepti bünyesinde barındıran Tema Park eğlence alanlarının dışında yeme, içme ve alışveriş alanlarıyla da ziyaretçilerine geniş yelpazede hizmet vaad ediyor. Çok konuşulan, çok ses getiren ve yılda 5 milyon turist hedefiyle Başkent'in turizmine can katacak 'Wonderland Eurasia' kiralanabilir alanları içinse GLA Gayrimenkul Yönetim, Kiralama ve Danışmanlık A.Ş. ile anlaştı. GLA Gayrimenkul Yönetim, Kiralama ve Danışmanlık A.Ş. CEO'su Tahir Çelik, "Wonderland Eurasia tüm paydaşları için çok heyecan verici bir proje. Emsallerinden çok farklı. En önemli özelliği ülke ekonomisine ve Ankara turizmine büyük katkı sağlayacak olması. Dev tema parkta ailelerin çocuklarıyla birlikte eğlenebilmesi için her türlü ayrıntı düşünülmüş. Wonderland Eurasia'da, 2 bin 117 eğlence ünitesi bir arada bulunuyor. Bu çok ciddi bir rakam. Tema Park'ta eğlenceden yorulan aileler içinse 2 milyondan fazla bitki ve araç türünden oluşan botanik çeşitliliği ile yeme-içme keyfi bir arada sunuluyor. Dev tema parkta yeme-içme alanları ve alışveriş noktaları tek merkezde tüm ihtiyaçların çözümü noktasında iyi bir alternatif oluşturuyor" dedi.