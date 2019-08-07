Keçiörengücü, Aktepe stadı’nda devam edecek

GEÇTIĞIMIZ sezon TFF 2. Lig'de şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselen Keçiörengücü, İngiltere'de bulunan mahalle arasındaki stadyumları andıran Aktepe Stadı'nda maçlarını oynamaya devam edecek. 4500 seyirci kapasiteli stadı anlatan Stat Müdürü Erkan Çoruhlu, eksiklerin tamamlanmasına devam edilen Aktepe Stadı'nın ligin 2. haftasında oynanacak olan Keçiörengücü- Osmanlıspor maçına yetişeceğini söyledi.

"HALKTAN DESTEK BEKLİYORUZ"

Stadyumun eksiklerini gidermek için 2 aydır gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Çoruhlu, "Stadımız 4500 kapasiteli, Keçiören'in Aktepe semtinde ve otobüs son durağının hemen yan tarafında bulunmakta. Metro istasyonuna ise 500 metre mesafede. Ulaşım konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Keçiören halkından destek bekliyoruz" dedi. GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Sezon bittikten sonra federasyon ile gerekli yazışmaları yaptıklarını söyleyen Çoruhlu, "Stadımızı hazır hale getirmek için iki aydır gece gündüz çalışıyoruz. Stadımızın sadece e-bilet altyapısı kaldı. 24 Haziran'da evimizde oynayacağımız ilk maç olan Keçiörengücü-Osmanlıspor maçına da yetişecek" diye konuştu. Stadın geniş bir alanda olmadığını dile getiren Çoruhlu, "Otoparkımız var fakat stadımız bir mahalle içerisinde. Geniş bir alanda değil" dedi. Keçiören Aktepe Stadyumu'nda, 226 kişilik deplasman tribünü mevcut.