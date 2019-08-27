Seçimde verilen sözler unutuldu

Beş yıl önceki belediye seçimlerinden 2 gün önce Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Şentepe Çiğdemtepe Mahallesi 1095. sokağa giderek burada bulunan halka söz verdi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında gecekondusunu veren vatandaşlara 25 bin TL karşılığında yeni yapılacak dairelerin tapusu verileceğini söyledi. Seçimden önce bu 25 bin TL için 60 ay vade konuldu, faiz istenmedi. Ancak seçimden sonra belediyede yapılan toplantıda 25 bin TL 40 bin TL'ye çıkartıldı ve bu 60 ay vade için 7 bin TL faiz istendi. Halktan alınmak istenen 150 metrekarelik alanlar halka ise 100 metre kare şeklinde vaat edildi. Mahalledeki vatandaşların isteğiyse 40 bin TL'ye çıkartılan ücretin yeniden 25 bin TL'ye indirilmesi, 7 bin TL faizin kaldırılması ve alınan 150 metre karelik alanın aynı şekilde 150 metre kare olarak geri verilmesi.

BİZLERİ ARTIK OYALAMASINLAR

Mahalleli şunları anlattı: "15 yıldır bu mahallede kentsel dönüşüm çalışması yapılıyor. Üç dönem önce, AK Parti Belediye Başkanı Ahmet Duyar ile başladı. Sonra belediye CHP'ye geçince proje Fethi Yaşar'a kaldı. Tapulular borçlarını 3 ayda bir ödüyorlardı, 9 senede ödediler. Bizim tapumuz yok. Kanuna göre burada hak sahibi biziz. Fethi Yaşar belediye başkan adayı olduğu seçimde Şentepe Çiğdemtepe'ye geldi. Kendilerine, Mahalleli olarak biz mağduruz dedik. Şimdi istedikleri parayı hiçbir asgari ücretli ödeyemez. Fethi Başkan'dan vadeyi uzatmasını istedik, müdürleri geldi daha bizi dinlemeden kestirip attı. '15-20 kişi belediyeye gidip biz mağduruz, yaparsanız oy veririz yoksa oy beklemeyin' dedik. Belediye başkan yardımcısı biz böyle diyince 'Çarşamba günü gelin'dedi. Gittik vadeyi 60 aya çıkardı. Bu sefer 7 bin TL faiz koydular. Bize 'Kendi müteahhitlerinizi bulun' denildi. Alt yapı olmadığı için müteahhitler gelmiyor.



FETHİ BAŞKAN'A OY VERMEYECEĞİZ

KEŞKE bu kentsel dönüşüm hareketi hiç başlatılmasaydı. Evimizden çıkmasaydık. Devletin bir kurumu böyle zulüm yapar mı? CHP bu belediyeyi aldığından beri bir çivi çakmadı. Çöpümüz almaktan başka hiçbir iş yapmadılar. Merkezi yerlere her hizmet yapılıyor ama biz hep kenardayız. Bu şekilde devam ederse bir sonraki seçim Fethi Başkan'a oy falan vermeyeceğiz."

TAKSİT Mİ ÖDEYECEĞİZ EV Mİ GEÇİNDİRECEĞİZ

YUSUF Usta: 30 yıldır bu mahallede oturuyorum. Kira vermemek için bu evlerde oturuyoruz. Biz bu evlerden çıkınca kira vereceğiz mecburen zaten kazandığımız para 1,5-2 bin TL. Taksit mi ödeyeceğiz, ev mi geçindireceğiz bilmiyoruz. Üstümüzdeki evlerin tuvaletlerinden üzerimize su akıyor. Belediyenin bir an evvel çözüm bulmasını istiyoruz. Adam öldürseler kimsenin haberi olmaz" diye konuştu.

SEÇİM BİTİNCE İCRAAT YOK

CANAN Durusoy: Evimiz yıkılalı 2 ay oldu, yapıldı yapılacak hala bir şey yok ortada. Bize kâğıt geldi evi boşaltın diye. Belediye yapı denetime gidin diyor, yapı denetim belediye ilgileniyor diyor. 250 metrekare yerimizi bize 40 bin TL'YE 100 metrekare şeklinde sattılar. Paramızı yatırdık. Belediyede tanıdığı olanlar 35 bin TL vermişler biz 40 bin TL verdik. İllaki belediyede adamımızın olması mı gerekir. Yarın aynı parayı müteahhide de ödeyeceğiz. En azından 150 metre kare verilmesi lazım bize. Dört kira bedeli burayı yapanlara ödedik. Oya gelince yapacağız, seçim bitince icraat yok."

DEVLET İLE MUHATAP OLALIM İSTİYORUZ

ERGÜL Kapan: "Çoğunun kira bedeli bitti, cebinden ödüyor. Ödeyemeyenler var. Evimi boşaltmadım. Kentsel dönüşüm gelse evimi 15 dakikada boşaltırım. Belediyenin çalışma yapması, bizi normal şahıslardan kurtarması lazım. Adam geliyor şunun bedeli bunun bedeli diye bizden paramızı alıp gidiyor. Keşke baştan beri karşımızda direk devletin yetkili şahısları olsaydı."