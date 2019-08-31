Mutluluk pozları mazide kaldı

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Tek bir mimari projeye imza atmayan, hükümetin her faaliyetine de muhalefet partileri gibi karşı çıkan Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz Mayıs ayında Seğmenler Parkı'ndan çalınan İlhan Koman heykelinin açılış töreninde bir araya gelmişti. Samimi görüntülerin yer aldığı törenin üzerinden çok geçmeden ODTÜ'ye yapılan tünele 'ağaç katliamı' gerekçesiyle karşı çıkan Mimarlar Odası ile Mansur Yavaş karşı karşıya geldi. Ankara'da CHP'li bir belediyede ATM memuru olarak gösterildiği ve işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıkan Tezcan Karakuş Candan, tüm proje ve faaliyetlere karşı olmasıyla ön plana çıkıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile heykel açılış törenine katılan Candan'ın yakınlığı dikkat çekmişti. Bu samimi görüntülerin ardından iki taraf ODTÜ Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı arasındaki bağlantıyı sağlayacak tünelin yapımı konusunda birbirine girdi. ODTÜ'ye yapılan tünele 'ağaç katliamı' gerekçesiyle karşı çıkan Mimarlar Odası ile Mansur Yavaş karşı karşıya geldi. ODTÜ Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı arasındaki bağlantıyı sağlayacak tünelin yapımı için, 2017 yılında, çalışma başlatıldı. Ancak yapılan çalışmalara Mimarlar Odası 'ağaç katliamı' gerekçesiyle karşı çıktı. Çalışmaların başladığı tarihten 678 gün sonra mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı geldi.MımarlarOdası kararı sevinçle karşıladı ve alanın yeniden ağaçlandırılmasını istedi. Ancak Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi mahkemenin kararına itiraz etti. Mahkeme kararına itiraza daha önce Mansur Yavaş ile birlikte heykel açılışı yaptıkları Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan'dan da itiraz geldi.Candan, "Yönetim değişmiş ama dil ve üslup değişmemiş. 4 bini aşkın ağaç burada bir gecede katledildi. Bu karar inanamadığımız bir şey. Şaka gibi geldi" dedi. Konuşmasında Mansur Yavaş'ı hedef alan Candan, "Melih Gökçek yönetiminin yanlış politikaları devam ettiriliyor" dedi. Mansur Yavaş ise yapılan yolun kamu yararına olduğunu gerekçe göstererek mahkeme kararına karşı çıkıyor.