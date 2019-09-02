Hakkarili Avşin kalp bekliyor

TEDAVİSİ BAŞKENTTE SÜRÜYOR

BIR süre önce rahatsızlanarak Ankara Tıp Fakültesi'ne kaldırılan ve halen burada tedavi gören Hakkâri'nin Geçitli köyü nüfusuna kayıtlı Avşin Demir'in tedavisi sürüyor. Ailesi kalp yetmezliği bulunan Avşin'e uygun kalp arayışına başladı.

DEMİR AİLESİ YARDIM İSTEDİ

DEMIR ailesi kızlarının kurtulması için kalp nakli olması gerektiğini ifade etti. Doktorların Avşin için acilen uygun kalp bulunması gerektiğini söylen Demir ailesi, kızlarının kurtarılması için kendilerine yardımcı olunmasını istedi.