Down sendromlu çocuklara cimnastik eğitimi

ANKARA'DA "Güç Seni Çağırıyor" projesiyle down sendromlu çocuklara kaynaştırma spor eğitimi başlatıldı. Cimnastik Federasyonu, Özel Sporcular Spor Federasyonu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi ve Başkent Akademi Cimnastik'in hazırladığı "Güç Seni Çağırıyor" projesiyle down sendromlu çocuklara spor eğitimine start verdi.

KAYNAŞMA ÖNEMLİ

"Ortak Dilimiz Spor" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında down sendromlu çocuklar, cimnastikçilerle ortak etkinliğe katılarak, spor yaptı. Projede küçük yaş grubundaki down sendromlu çocuklar, cimnastik eğitimi alacak ve kaynaştırma etkinliğinde bulunacak. Çocuklar cimnastik eğitimin ardından yeteneklerine göre Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki farklı spor branşlarına yönlendirecek.

ONLARIN HAYATINA DOKUNMAK İSTİYORUZ

Cimnastikçiler, down sendromlu çocuklarla veli ve davetlilerin katıldığı etkinlikte konuşan proje yürütücüsü beden eğitimi öğretmeni ve antrenör Nazlınehir Ünal, Başkent Akademi Cimnastik Spor Kulübü yöneticisi Sema Göktaş ile projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Ünal, "Down sendromlu çocukların yaşamına değer katmak istiyoruz. Down sendromlu çocukların hayatına dokunabilmek bizim en büyük hayalimiz" diye konuştu.