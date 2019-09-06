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festivali başlıyor

Giriş Tarihi: 6.9.2019
Uluslararası Beypazarı festivali başlıyor

25. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali bugün başlıyor. Beklenen festival 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tarihi İpek yolu üzerinde bulunması, yüzyıllar boyunca uygarlıklara ev sahipliği yapması, bolluk ve bereketiyle geçmiş zamanların en cömert toprakları olması, tarihi doğası ve mimarisiyle Ankaralıların ilgisini çeken Beypazarı, "25. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi, Kültür, Turizm ve Tarih Festivali" ne hazır. Dev festival bugün başlıyor. Mehteran Konseri ile yapılacak olan etkinlik açılışının ardından, Gazi Gündüzalp'i anma etkinlikleri, kılıç kalkan oyunu ve demir dövme gösterileri, seğmen ekibi gösterileri, yöresel gıda stantları sergisi, uluslararası halk oyunları gösterisi, konuk il ve ilçe yöresel stantları sergisi, yöresel kıyafet defilesi, animasyon gösterileri, çocuk oyunları gösterisi ile devam edecek. Festivale son nokta ulusal ve yerel sanatçıların konserleri ile konulacak. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan bugün açılacak ve 8 Eylül'de sona erecek festivale tüm Ankaralıları davet etti.

MERVE SAFA AKINTÜRK

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Uluslararası Beypazarı festivali başlıyor
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