Aybimaş yeni şubesini açtı

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en büyük marketler zinciri; AYBİMAŞ Tanzim Ankara'daki 8. şubesini Mamak'ta açtı. Yiyecek, temizlik, manav, zücaciye ve ev gereçleri gibi birçok alanda hizmet veren AYBİMAŞ Tanzim Mamak'ta 8. şubesini açtı. Açılışa özel indirimlerin uygulandığı törende kurban kesildi, dualar edildi ve Mehter Takımı gösterileri yapıldı. Törene belediye başkan vekilleri, MHP ve AK Parti ilçe başkanları, birçok ilçe devlet görevlileri ve Mamak halkı katıldı. Kaliteli ürün ve uygun fiyatlarla müşterilerin memnuniyetine önem veren AYBİMAŞ Tanzim Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Ayan; "Devletimizin yapmış olduğu tanzim uygulamalarından yola çıkarak amacımız kaliteli hizmet. Üreticiden tüketiciye taze kaliteli ve ucuz ürün satmak. Ankara'da başlangıç şubemiz Mamak olmak üzere, şubeleşmeyi bunun yanı sıra kaliteli ve kurumsallaşma yönünde giderek büyümeyi hedefliyoruz. Şirket olarak amacımız; tanzim uygulamamızı Ankara'da ve tüm Türkiye'de en faydalı olması yönünde faaliyete geçirmek" dedi.