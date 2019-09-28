Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Beytepe Kampüsü’nde 5 solo otobüs hizmet verecek

’nde 5 solo otobüs hizmet verecek

Giriş Tarihi: 28.9.2019
Beytepe Kampüsü’nde 5 solo otobüs hizmet verecek
HACETTEPE Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler için 7 Ekim tarihinden itibaren ücretsiz 5 solo otobüs hizmete girecek. Solo otobüsler, Hacettepe Üniversitesi Metro İstasyonu'ndan kampüs içine servis yapacak. Ücretsiz solo otobüslerle öğrencilerin ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan EGO Genel Müdürlüğü Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde öğrenim gören öğrenciler için 7 Ekim Pazartesi gününden itibaren 5 solo otobüsü hizmete sokma kararı aldı. Bundan sonra haftanın 7 günü 06.30-20.00 saatleri arasında Çayyolu Metrosu'nun Hacettepe girişinden kampüs içine kadar öğrenciler solo otobüslerle ücretsiz taşınacak. Günlük ortalama 20 binin üzerinde öğrencinin taşındığı Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü hattında aynı zamanda 21 körüklü otobüs hizmet veriyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Beytepe Kampüsü’nde 5 solo otobüs hizmet verecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN