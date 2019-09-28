Beytepe Kampüsü’nde 5 solo otobüs hizmet verecek

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler için 7 Ekim tarihinden itibaren ücretsiz 5 solo otobüs hizmete girecek. Solo otobüsler, Hacettepe Üniversitesi Metro İstasyonu'ndan kampüs içine servis yapacak. Ücretsiz solo otobüslerle öğrencilerin ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan EGO Genel Müdürlüğü Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde öğrenim gören öğrenciler için 7 Ekim Pazartesi gününden itibaren 5 solo otobüsü hizmete sokma kararı aldı. Bundan sonra haftanın 7 günü 06.30-20.00 saatleri arasında Çayyolu Metrosu'nun Hacettepe girişinden kampüs içine kadar öğrenciler solo otobüslerle ücretsiz taşınacak. Günlük ortalama 20 binin üzerinde öğrencinin taşındığı Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü hattında aynı zamanda 21 körüklü otobüs hizmet veriyor.