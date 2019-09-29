Bilkent Şehir Hastanesi’ne ulaşım kolaylığı

BUGÜN NELER OLDU

Genel Müdürlüğü'nün, "112 Ulus-Bilkent Şehir Hastanesi (Ekspres)" otobüs hattını hizmete açmasının ardından vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 30 Eylül Pazartesi gününden itibaren Kızılay'dan da ulaşım sağlanacak. EGO Genel Müdürlüğü; Ulus, Kızılay ve Bilkent Şehir Hastanesi arasında durak sayısını da artırarak vatandaşlara doğrudan ulaşım kolaylığı da sağlayacak. Başkentliler, Bilkent Şehir Hastanesi'nden şehir merkezine gitmek için 112 numaralı otobüs ile şu güzergahı kullanacak. 112 numaralı otobüs hattı her gün 06.30-20.00 arasında hizmet verecek. Yarım saatte bir sefer yapacak olan hat sayesinde vatandaşlar, hem tedavi amaçlı hastaneye ulaşabilecek hem de hasta ziyaretlerini gerçekleştirebilecek.