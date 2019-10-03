Murat Karahan Gülce Akbaş ile nişanlandı

BUGÜN NELER OLDU

Opera ve Balesi Genel Müdürü ünlü tenor Murat Karahan, inşaat yüksek mühendisi Gülce Akbaş ile nişanlandı. Kız isteme merasiminde baba Halit Levent Aktaş'ın ünlü tenordan istekleri, davetlileri tebessüm ettirdi. Akbaş ailesinin Ümitköy'deki evlerinde gerçekleşen nişan törenine çiftin ailelerinin yanı sına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve eşi Şule Ünal, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve kızı Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile sanat camiasından isimler katıldı.