Ankaragücü’ne Orgill ve Moke piyangosu

BUGÜN NELER OLDU

Milli araya Sivasspor mağlubiyeti ile giren Ankaragücü'nde Orgill ve Moke'nin milli takım daveti alması sevinç yarattı.son olarak yönetim Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı. Dar bir rotasyonla lige devam eden ve Metin Diyadin'in de 5 maç ceza alması ile moraller daha da bozulurken,Ankaragücü'nün Jamaikalı golcüsütakımını taşıyan isimlerden oldu. Geçtiğimiz sezon devre arasında gelerek taraftarın sevgilisi olan golcü oyuncu, 630 dakika sahada kaldı ve iki sarı kart gördü.Geçtiğimiz sezonun devre arasında İttifak Holding Konyaspor'dan Ankaragücü'ne katılan7 maçta 613 dakika sahada kalan Moke, Ankaragücü'nün topladığı 8 puanda da önemli isimlerden oldu. Ligde kart görmeyen başarılı orta saha oyuncusukararı alınan A.Gücü 24 Ekim'de sandık başına gidiyor. Olağanüstü genel kurulda çoğunluk sağlanamaması durumunda 31 Ekim'de Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde genel kurul gerçekleştirilecek.