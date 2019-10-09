Ankaragücü’ne Orgill ve Moke piyangosu

Milli araya Sivasspor mağlubiyeti ile giren Ankaragücü'nde Orgill ve Moke'nin milli takım daveti alması sevinç yarattı. Transfer tahtasını açamayan ve bu nedenle kısıtlı bir kadro ile mücadele ederek 8 puan alan Ankaragücü'nde
son olarak yönetim Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı. Dar bir rotasyonla lige devam eden ve Metin Diyadin'in de 5 maç ceza alması ile moraller daha da bozulurken, Orgill ve Moke'nin başarılı performanslarının milli takım davetiyle ödüllendirilmesi yüzleri güldürdü.
Ankaragücü'nün Jamaikalı golcüsü Orgill, bu sezon oynadığı 7 maçta 3 gole imza atarak
takımını taşıyan isimlerden oldu. Geçtiğimiz sezon devre arasında gelerek taraftarın sevgilisi olan golcü oyuncu, 630 dakika sahada kaldı ve iki sarı kart gördü. Jamaika'nın Aruba ile 13 ve 16 Ekim tarihlerinde oynayacağı iki maçta da Jamaika'nın en önemli gol silahı olacak.
KONGO'NUN MAESTROSU MOKE
Geçtiğimiz sezonun devre arasında İttifak Holding Konyaspor'dan Ankaragücü'ne katılan Wilfred Moke, başarılı performansını bu sezon da sürdürüyor.
7 maçta 613 dakika sahada kalan Moke, Ankaragücü'nün topladığı 8 puanda da önemli isimlerden oldu. Ligde kart görmeyen başarılı orta saha oyuncusu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Cezayir ve Fildişi Sahili ile yapacağı maçlarda forma bekleyecek.
A.GÜCÜ KONGREYE GİDİYOR
KONGRE
kararı alınan A.Gücü 24 Ekim'de sandık başına gidiyor. Olağanüstü genel kurulda çoğunluk sağlanamaması durumunda 31 Ekim'de Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde genel kurul gerçekleştirilecek.