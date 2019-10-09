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Pursaklar’da parklara yoğun bakım

Giriş Tarihi: 9.10.2019
Pursaklar’da parklara yoğun bakım
İLÇENIN her noktasında kaldırım ve asfalt bakımlarını gerçekleştiren Pursaklar Belediyesi, parklarda da onarım çalışmalarını sürdürüyor. Pursaklar Belediyesi, vatandaşlarının daha temiz ve düzenli bir ortamda zaman geçirmeleri için parklarda geniş çaplı bakım ve onarım çalışması başlattı. Pursaklar Belediyesi ekipleri; Kapalı Spor Salonu, Şehit Yunus Yılmaz ve Muradiye Parkı'nda çalışmalarda bulundu. Pursaklar Belediyesince yürütülen çalışmalarda ekipler; yabani otların temizliğini yaparak ağaç gruplarının da bakım ve sulama işlemlerini gerçekleştirdi. Parklara yemyeşil bir görünüm kazandıran Pursaklar Belediyesi, ilçe genelindeki tüm parklarda bakım ve onarım çalışmalarını hızla gerçekleştirmeye devam ediyor.
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Pursaklar’da parklara yoğun bakım
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